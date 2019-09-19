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понедельник, 23 сентября 2019 00:51

Грибы сушат в микроволновой печи

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— Лучший способ сохранить грибы — высушить их, — говорит 45-летняя Людмила Крук из Львова. — По содержанию белков сушеные превосходят консервированные. Все питательные вещества сохраняются, а белый гриб усиливает свой аромат. Годами остаются пригодными к потреблению.

Обычно грибы сушат в печи, в духовке или над кухонными плитами.

— У меня была электрическая сушилка. Когда она сломалась, решила попробовать высушить в микроволновке. Процесс несложный, имеет несколько этапов. Так можно заготавливать практически все съедобные грибы. Не сушу только пластинчатые, потому что они содержат хранящуюся горечь. Самые вкусные — белые грибы, маслята, лисички, подберезовики и моховики.

Подготавливает грибы — ножом хорошо вычищает от земли и травы. Червивые и поврежденные выбрасывает. Шляпки крупных грибов разрезают на небольшие куски, корешки — на кольца толщиной 2 см. Лисички и опята оставляет целые. Грибы нанизывают на нитку.

— Если хорошая погода, желательно сначала несколько часов подержать их на солнце. Так будут подсыхать постепенно. Или же сразу сушить в микроволновке. Раскладываю так, чтобы куски не касались друг друга. Включаю печь на 20 минут при мощности 180 Вт.

Далее сливает воду, выделяемую на первом этапе сушки.

— Если этого не сделать, грибы сварятся. Дверцу оставляю открытой на 5 минут. Так повторяю несколько раз, пока грибы не высушатся. Готовность определяю по внешнему виду — они должны быть сухие, но не крошиться, а гнуться. Если же случайно пересушиваю, перетираю их в блендере или кофемолке в приправу. Смешиваю со щепоткой соли и перца и добавляю в блюда в конце приготовления.

Важно соблюдать правила хранения.

— Сушеные грибы не любят влаги. Лучше всего их держать в стеклянной банке или посуде, которая хорошо закрывается. Легко впитывают запахи, поэтому желательно хранить отдельно от ароматных специй, — говорит Людмила Крук.

Автор: Василина КОПЫТКО
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