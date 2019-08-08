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понедельник, 12 августа 2019 00:55

Греческий салат заправляют винным уксусом

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- На отдыхе за границей пробовала разные вариации греческого салата, - рассказывает 33-летняя киевлянка Ольга Мартынюк. - Искала идеальный. Нашла в интернете традиционный рецепт от греческого блогера-повара. Отличается от классического добавлением каперсов и орегано.

Рецепт рассчитан на четыре порции. Сначала маринует лук.

- Нарезаю треть красной ялтинской луковицы тонкими пластинами. В глубокую посуду вливаю 50 миллилитров воды и добавляю столовую ложку винного уксуса. Туда кладу лук и оставляю на 5 минут. Так сохранит вкус, но не будет слишком горьким.

Моет длинный тепличный огурец и зеленый болгарский перец.

- Разрезаю огурец пополам и измельчаю на тонкие пластины. Кладу в глубокую миску. Зеленый болгарский перец также разрезаю пополам и режу тонкими полосками. Добавляю к огурцу.

350 г помидоров черри разного цвета моет, удаляет плодоножки.

- Разрезаю каждый пополам. Нужно брать томаты спелые и сочные, они должны пахнуть летом и быть вкусными. Сливаю жидкость с лука. Добавляю помидоры к остальным ингредиентам.

Вливает 2 ст. л. оливкового масла и 1 ст. л. винного уксуса.

- Рву на кусочки несколько листьев свежего базилика и орегано. Всыпаю щепотку соли и черного молотого перца. Перемешиваю и выкладываю в большую тарелку. Сверху кладу 10-15 крупных оливок каламата - они самые вкусные.

Добавляет столовую ложку маленьких оливок - каперсов.

- И главный ингредиент этого салата - сыр фета. Нужно как минимум 150 граммов. Отрезаю сыр широкой пластиной и разламываю на квадратные куски. Выкладываю поверх овощей. Посыпаю измельченным орегано и базиликом и сбрызгиваю оливковым маслом. Салат получается яркий и цветной. Подаю с кусками черного хлеба, - говорит Ольга Мартынюк.

Автор: Василина КОПЫТКО
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