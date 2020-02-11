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Галицкий пляцок заменяет свадебный торт

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— Галицкий пляцок Кора вишни имеет богатый вкус благодаря большому количеству слоев, — рассказывает 33-летняя Лилия Цвит из райцентра Дрогобыч Львовской области. — Коржи можно делать с кокосом, орехами и клюквой. Их соединяют вишневыми заварным кремом и желе. Пирог часто пеку на заказ для свадьбы, заменяет торт.

Сначала готовлю вишневый корж. Отделяю пять желтков от белков. Бросаю в белки щепотку соли и взбиваю в пену. Добавляю 150 граммов сахара и 10 граммов ванильного сахара. Взбиваю до их растворения. Добавляю пять желтков и взбиваю миксером. Сыплю 50 грамм муки, 1 чайную ложку разрыхлителя и 40 граммов сухого вишневого киселя. Замешиваю легкое тесто. Выкладываю в застеленную бумагой форму и пеку при температуре 180 градусов 40 минут.

Вынимаю из формы и охлаждаю. Пропитываю сиропом. Его делаю из 150 миллилитров теплой воды, 1 столовой ложки водки и 4 чайных ложек сахара. Разделила смесь на две части и одной смазываю коржи. Затем растапливаю 200 граммов шоколада и 50 граммов сливочного масла. Перемешиваю и мажу вишневый корж с обеих сторон.

Далее берусь за ореховые лепешки. Взбиваю семь белков в пену, постепенно добавляя 200 грамм сахара. Вбрасываю семь желтков и перемешиваю. Тогда насыпаю 150 граммов муки, 2 чайные ложки разрыхлителя и 200 грамм измельченных орехов. Подойдут грецкие или арахис. Выкладываю тесто в форму и выпекаю при 180 градусах 50 минут. Охлаждаю и разрезаю поперек на две части. Их пропитываю остальным сиропом.

Для крема беру консервированные вишни, они лучше, чем мороженые. Потому что имеют густой сок, который дает яркий ягодный аромат.

Отцеживаю 500 граммов вишен в собственном соку, чтобы его было 250 миллилитров. К нему добавляю воды столько, чтобы образовалось 600 миллилитров жидкости. Две трети этой жидкости наливаю в кастрюлю и ставлю на закипание. А в остальном растворяю 80 граммов вишневого пудинга. Отдельно ставлю на плиту сироп. Когда начнет закипать, наливаю растворенный пудинг. Варю 5 минут, помешивая, пока масса загустеет. Снимаю с огня, накрываю пищевой пленкой и даю остыть до комнатной температуры.

Взбиваю миксером 500 грамм мягкого сливочного масла с 50 граммами сахарной пудры. Добавляю по столовой ложке в пудинг. Собираю десерт. Кладу ореховый корж, смазываю половиной крема. Его накрываю ягодами и вишневым коржом. Добавляю оставшийся крем и накрываю ореховым коржом.

Пока стынет вишневый крем, готовлю верхний слой. В 400 миллилитрах кипятка растворяю 140 граммов вишневого желе. Когда оно начнет остывать, выкладываю сверху на пирог. Оставляю на ночь в холодильнике и утром уже можно резать.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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