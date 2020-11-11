Фисташковый чизкейк готовят на водяной бане

- Чизкейк легкий в приготовлении, но изысканный по вкусу. Особенно фисташковый на нежной основе, - рассказывает Юлия Вилич, 30 лет, из Луцка. - Лимонная цедра дополняет вкус ореховой пасты.

280 граммов песочного печенья разминаю скалкой в ​​крошку. Заливаю 120 граммов растопленного масла. Перемешиваю и выкладываю в застеленную пергаментом разъемную форму. Бумага должна быть на 2 сантиметра шире. Равномерно распределяю тесто из печенья, делаю бортики. Ставлю в морозилку на 30 минут.

Все продукты для основы должны быть комнатной температуры. Так их легче соединить в однородную массу.

- 400 граммов сливочного сыра взбиваю миксером до кремообразного состояния, - продолжает Юлия. - На низких оборотах ввожу 200 миллилитров 20-процентной сметаны и 150 миллилитров 30-процентных сливок. Если это сделать на быстрых, образуется лишний воздух и появятся трещины. Добавляю 150 граммов сахарной пудры, две столовые ложки крахмала и 70 граммов фисташковой пасты. Ввожу одно яйцо. Когда полностью растворится в сырной массе, ввожу еще одно. Сдабриваю чайной ложкой ванилина и тертой цедрой лимона. Чтобы чизкейк был рыхлый, важно его медленно перемешивать деревянной или силиконовой лопаткой.

В разогретую до 180 градусов духовку на низ ставлю противень с горячей водой, над ним чизкейк. Выпекаю 30 минут, тогда уменьшаю температуру до 150 и держу столько же. Готовность определяю, постукивая ложкой по борту формы. Серединка десерта должна дрожать, как желе. Так сохраняется кремовая структура. Охлаждаю чизкейк в три этапа, чтобы не было трещин. После выпекания держу в духовке еще 30 минут. Вынимаю и оставляю на час на столе. Вынимаю из формы и ставлю в холодильник на ночь.

- Чизкейк получается нежный, когда приготовлен на водяной бане. Так верх не пригорает, а серединка равномерно пропекается, - говорит киевлянка Виолетта Лисовец, 41 год.

- Плотно заворачивает форму с чизкейком фольгой. Если нет, можно взять разрезанный рукав для запекания. Ставлю эту форму в большую по размеру и наполовину наполняю кипятком. Тогда выпекаю.

175 градусов может быть максимальная температура для выпекания чизкейка. Оптимальная - 160. Духовку лучше включать на нижней режим, форму ставить на средний уровень.