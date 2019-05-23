Фаршированную щуку подают на подушке

- Взялась фаршировать щуку, чтобы угодить мужу. Только и слышу, как это вкусно делала его мать. Посылал к ней за рецептом, а я уперлась, что сделаю свою вкуснее, - рассказывает Нина Ярош, 46 лет, из Лохвицы Полтавской области. - Я не умею профессионально снять тонкую кожицу, чтобы было потом что начинить. Чтобы легче справляться со щукой и отставала кожура, рыбу сначала бью скалкой. Кладу тушку в пакет и стучу со всех сторон.

Замачивает в 100 мл воды 150 г хлеба. Режет кубиками и поджариваю до золотистого цвета луковицу. Тогда берется за рыбу. Очищает 3-килограммовую щуку от чешуи. Разрезает вдоль по животу, вынимает внутренности. Аккуратно удаляет жабры, плавники и хвост, чтобы не повредить кожу. Вынимает позвоночник.

- Дальше орудую как хирург. Беру пинцет и вылавливаю кости. Кожура у меня получается разрезана, а не мешочком. Поэтому после того, как начиню, сшиваю, чтобы выглядела, как целая рыба.

Острым тонким ножом отделяет филе от кожуры. Нарезает его произвольными кусками и пропускает через мясорубку вместе с жареным луком и размоченным хлебом. Добавляет в фарш пять яиц, 1 ст. л. соли и 1/3 ч. л. черного молотого перца. Перемешивает до однородности.

- В фарш лью 50 миллилитров воды. Так блюдо будет, как перышко. Во время приготовления лишняя вода уйдет, а та, что нужна, останется.

200 г фарша откладывает в отдельную миску. Всыпает туда 50 г паприки и размазываем все по листу нори (японское название съедобных красных водорослей. Продают в виде тонких сушеных листьев в отделах товаров для суши. - ГПУ). Мокрыми руками скручивает его в трубочку и обрезает неаккуратные края. Остальной фарш раскладывает по щучьей кожуре и смазывает ровным слоем. Внутрь кладет трубочку с паприкой вместо позвоночника.

- Кому не нравится вкус водорослей нори, можно начинить щуку овощами. Порезать кубиками морковку и луковицу полукольцами. Их обжарить и смешать с фаршем. Добавить три сырых яйца, соль и перец и перемешать. Чтобы начинка было не постная, на килограмм рыбного филе добавляю 100 граммов перекрученного сала. Вкус его не очень чувствуется, зато рыба становится сочнее.

Формирует начиненную щуку заново.

- Не надо слишком переполнять рыбу начинкой. Должно быть в меру полная. Иначе под воздействием температуры фарш разбухнет и прорвет кожу. Из остатков фарша можно пожарить котлеты.

Рукав для запекания разрезает пополам. Раскладывает на столе и мажет маслом. Выкладывает рыбу и тоже смачивает маслом. Так во время запекания кожа не пристанет к рукаву.

Заворачивает фаршированную щуку в рукав, концы завязывает. Ставит в разогретую до 180 ° C духовку на час. Проверяет готовность зубочисткой. Если вытекает прозрачный сок, то щука готова, если мутный - печет еще 10 мин. Достает готовую рыбу и охлаждает. На стол подает на подушке из зеленого салата и колец лимона.