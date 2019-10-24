Для калиновки нужно 100 листов смородины

- Спелая калина богата витаминами и минералами, - говорит 52-летний Андрей Полищук из Новоград-Волынского Житомирской области. - Настойки из нее укрепляют иммунитет. В малых дозах успокаивают и избавляют от бессонницы.

Собирает стакан ягод калины.

- Желательно срывать их после первых заморозков. Подмороженные теряют терпкость и горечь, становятся сладкие. Удаляю засохшие плоды. Остальные мою и выкладываю на кухонное полотенце обсохнуть. Высыпаю в стеклянный сосуд и перетираю. Срываю 100 крупных листьев смородины, мою и кладу в кастрюлю. Заливаю водой, чтобы чуть покрывала листья.

Варит 4-6 мин. и процеживает.

- Отдельно смешиваю по стакану воды и сахара. На легком огне довожу сироп до кипения. Вливаю в банку с калиной. Добавляю пол-литра водки и отвар смородиновых листьев. Перемешиваю и плотно закрываю.

Калиновку настаивает в холодном месте 30 суток.

- Длительная выдержка насыщает напиток вкусом. Процеживаю настойку через ватный фильтр и разливаю в бутылки. Калина забирает резкий запах водки. Настойка мягкая на вкус и легко пьется, - говорит Андрей Полищук.