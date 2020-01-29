Десерт поливают карамелью

- Этот вариант хорошо подходит на завтрак, - говорит 44-летняя Наталия Хоменко, столичный повар. - Особенно для детей, потому что творог они не хотят есть, а сырники надоедают.

В чашу для взбивания выкладываю 200 граммов творога. Добавляю 50 граммов сахарной пудры и 10 г ванильного сахара. Вливаю 100 миллилитров сливок и перебиваю блендером до однородности. Масса получается воздушная. Выкладываю ее в широкие сосуды.

Промываю полстакана свежей малины или любых других ягод. Выкладываю поверх творожной массы. Подсушиваю 50 граммов грецких орехов, измельчаю и посыпаю ими десерт. Каждую порцию поливаю столовой ложкой меда или домашней карамелью. Можно еще добавлять изюм и украшать мятой. Если оставить творожный десерт на час в холодильнике, становится похож на мусс.