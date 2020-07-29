Бограч готовят на смальце

- На Закарпатье ни одна вылазка не проходит без котелка душистого наваристого бограча. У каждой хозяйки свои секреты приготовления, но есть и общие технологии и основные продукты без которых никак, — рассказывает 49-летняя Альбина Шах из Ужгорода.

Нарезаю средними кусками килограмм свинины с передней ноги и 800 граммов говядины или телятины. Разделяю килограмм-полтора свиных ребер. Беру с хрящами и жирные, чтобы был хороший навар.

По три морковки и корня петрушки нарежьте кубиками или полукольцами, четыре луковицы — крупными кубиками, три помидора — дольками, четыре больших болгарских перца — ломтиками. Чищу 2 килограмма картофеля и разрезаю на крупные куски.

Готовлю бограч в 15-литровом котелке над костром. Хорошо разогреваю. В 200-300 граммах жира обжариваю лук до золотистого цвета. Всыпаю все мясо, немного обжариваю. Добавляю корни петрушки и накрываю крышкой. Должно быть достаточно жира, чтобы все тушилось без вливания воды. Если его мало, добавьте 150 миллилитров растительного масла. Нужно поддерживать огонь и помешивать блюдо.

Когда мясо пустит сок, а корешки протушатся, добавляю 15 граммов тмина и 4 столовые ложки сладкой паприки. Перемешиваю, но так, чтобы паприка не попала на стенки котелка. Потому что перегорит и даст неприятный горький привкус и коричневый оттенок. Подливаю воду, чтобы только покрыть содержимое. Под крышкой оставляю на огне. Периодически помешиваю. При необходимости добавляю воды.

Мясо варится до 3 часов. Когда станет мягким, а на ребрах будет отходить от кости, всыпаю специи — чайную ложку черного молотого перца, несколько лавровых листиков, соль по вкусу и тюбик гуляш-крема сладкого. Но можно и без него. Далее вбрасываю картошку и помидоры. Перемешиваю, доливаю немного воды. Бограч не должен быть жидкий, но и не густой, как жаркое. Накрываю крышкой и варю до готовности картофеля. Добавляю куски перца и головку очищенного чеснока. Еще пять маленьких перцев, два-три чили бросаю целыми. Если не любите острое, то следите, чтобы чили оставался целый. Тогда отдаст аромат и придаст легкую пикантность. Пучок петрушки также не измельчаю. Пробую бограч по вкусу, при необходимости досаливаю. Довожу до готовности все ингредиенты и вливаю 150 миллилитров красного сухого вина. Пусть покипит 15 минут. Тогда вынимаю зелень и чили в отдельную посудину. Разливаю бограч по мискам. Для любителей острого добавляю разломанный стручок перца чили.