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четверг, 20 декабря 2018 12:30

Забитый человек не может строить новое образование - каким должен быть учитель

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Забитый человек не может строить новое образование - каким должен быть учитель
Новая украинская школа заработает тогда, когда в образовательной среде будет взращивать инновационная культура. Фото: Etcetera Media

Новая украинская школа заработает тогда, когда в образовательной среде будет взращивать инновационная культура.

"Продвинутые" учителю или директору школы не надо давать методических рекомендаций или инструкций. Они сами знают "что делать". Нет смысла требовать от них отчетов о работе начальникам и проверяющим. Напротив, начальники должны отчитываться о том, что они делают для того, чтобы эти люди могли эффективно работать ", - рассказывает руководитель Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Виктор Громовой.

По его мнению, учитель или директор Новой украинской школы, могут быть:

- самодостаточным и независимым;

- не бояться высказывать критические замечания в сторону непосредственного руководителя;

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- понимать, что в имеет право на ошибку;

- иметь достаточно времени и средств для собственного профессионального развития и восстановления сил и тому подобное.

"Если этого не будет, то содержание модернового образования, которое приводит к прорыву в других странах, механически перенесен в среду несвободы и тотального недоверия, не сможет произвести положительного эффекта. Забитый человек не может строить новое образование, которая постоянно втягивает плечи, опасаясь наказания за любой самостоятельный шаг или несвоевременно поданный отчет ", - добавляет Громовой.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллинг (травле)". За решение проголосовали 228 народных депутатов.

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Дата
20
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