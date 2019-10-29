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вторник, 29 октября 2019 22:32

Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
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Акция протеста учителей под Верховной Радой
Фото: Соломия Цура
Акция протеста учителей под Верховной Радой
Акция протеста учителей под Верховной Радой
Акция протеста учителей под Верховной Радой
Акция протеста учителей под Верховной Радой

Учителя протестуют против отмены надбавок к зарплатам и внедрения 40-часовой рабочей недели.

Сегодня состоялась предупредительная акция протеста организована киевской профсоюзом работников образования и науки. Педагоги со всей страны недовольны изменениями, которые народные депутаты предложили к закону о среднем образовании.

С Рады к митингующим вышли председатель фракции "Голос" Святослав Вакарчук, председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций нардеп "Слуги народа" Сергей Бабак и члены комитета Сергей Колебошин и Инна Совсун.

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Со сцены против "драконовских поправок" также высказались учителя.

"В этом году нам не только не добавляют, так на нас еще и решили заработать, - говорит учитель УВК лицей №157 Сергей Берендеев. - Сейчас половину зарплаты учителей составляют различные надбавки. Я посчитал, что за год в учителя будут воровать шестьдесят тысяч гривен, если их отменят. Учитывая, что за 61 статьей закона Об оплате труда научно-педагогических работников, зарплату существенно повысят только в 2023 году. За этот период в одного преподавателя заберут 240 тысяч гривен".

Не все объявленные Сергеем Берендеево правки соответствуют действительности, сказал председатель партии "Голос".

"Моя родная бабушка проработала сорок лет учительницей младших классов. Поэтому я по собственному опыту знаю, что такое тяжелый труд учителя, - говорит лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук. - Все что говорят о наших позициях - это неправда. Я лично выступаю за то, чтобы зарплату учителей подняли до трех минимальных зарплат. Сегодня эта норма не выполняется".

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Партия "Голос" была первой, кто выступал за увеличение зарплаты педагогов, сообщил Вакарчук.

"Вчера мы встретились с председателем Профсоюза работников образования и науки Украины. Мы договорились, что ни один шаг с нашей стороны не будет сделан перед тем, как мы совместно не говорим с профсоюзом и учителями. С ними я хочу дойти до одной позиции, которая будет устраивать всех, - добавляет фронтмен музыкальной группы "Океан Эльзы".

С 4 по 10 ноября - на базе комитета ВРУ по вопросам науки, образования и инноваций депутаты совместно с МОН будут работать над формулировкой статьи 24 законопроекту об оплате труда учителей.

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29
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