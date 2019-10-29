Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой

Фото: Соломия Цура

Учителя протестуют против отмены надбавок к зарплатам и внедрения 40-часовой рабочей недели.

Сегодня состоялась предупредительная акция протеста организована киевской профсоюзом работников образования и науки. Педагоги со всей страны недовольны изменениями, которые народные депутаты предложили к закону о среднем образовании.

С Рады к митингующим вышли председатель фракции "Голос" Святослав Вакарчук, председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций нардеп "Слуги народа" Сергей Бабак и члены комитета Сергей Колебошин и Инна Совсун.

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Со сцены против "драконовских поправок" также высказались учителя.

"В этом году нам не только не добавляют, так на нас еще и решили заработать, - говорит учитель УВК лицей №157 Сергей Берендеев. - Сейчас половину зарплаты учителей составляют различные надбавки. Я посчитал, что за год в учителя будут воровать шестьдесят тысяч гривен, если их отменят. Учитывая, что за 61 статьей закона Об оплате труда научно-педагогических работников, зарплату существенно повысят только в 2023 году. За этот период в одного преподавателя заберут 240 тысяч гривен".

Не все объявленные Сергеем Берендеево правки соответствуют действительности, сказал председатель партии "Голос".

"Моя родная бабушка проработала сорок лет учительницей младших классов. Поэтому я по собственному опыту знаю, что такое тяжелый труд учителя, - говорит лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук. - Все что говорят о наших позициях - это неправда. Я лично выступаю за то, чтобы зарплату учителей подняли до трех минимальных зарплат. Сегодня эта норма не выполняется".

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Партия "Голос" была первой, кто выступал за увеличение зарплаты педагогов, сообщил Вакарчук.

"Вчера мы встретились с председателем Профсоюза работников образования и науки Украины. Мы договорились, что ни один шаг с нашей стороны не будет сделан перед тем, как мы совместно не говорим с профсоюзом и учителями. С ними я хочу дойти до одной позиции, которая будет устраивать всех, - добавляет фронтмен музыкальной группы "Океан Эльзы".

С 4 по 10 ноября - на базе комитета ВРУ по вопросам науки, образования и инноваций депутаты совместно с МОН будут работать над формулировкой статьи 24 законопроекту об оплате труда учителей.