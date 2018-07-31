Вступительная кампания-2018: что нужно знать

Вступительная кампания: что нужно знать о зачислении. Фото с открытых источников

1 августа начинается новый этап вступительной кампании.

Все абитуриенты, которые пройдут конкурсный отбор и получат рекомендации к зачислению, увидят в своем электронном кабинете статус "Рекомендовано к зачислению", передает Экспресс.

"После этого абитуриенту нужно будет обязательно до 18 часов 6 августа представить оригиналы документов в приемную комиссию вуза", - рассказывает Оксана Белик, директор ГП "ИнфоРесурс".

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Если же этого не сделать вовремя, на место поступающего будет зачислен другой абитуриент. Если же документы поданы вовремя, - статус заявителя меняется на "Внесен в приказ", то есть абитуриент зачислен на обучение.

После окончания бюджетных мест в электронном кабинете высвечивается "Допущен к конкурсу (обучение за средства физических и юридических лиц)".

Если же поступающий забрал документы или же по каким-то причинам его зачисление отменено, - появится отметка "отчислен".

Ранее рассказали, что делать, если абитуриент не поступил в вуз.