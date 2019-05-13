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понедельник, 13 мая 2019 17:08

Во французской школе учениками стали 15 баранов

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Во французской школе учениками стали 15 баранов
Во французской школе учениками стали 15 баранов Фото: Le Parisien

Местный фермер привел в школу 65 животных, из которых зачислили 15 баранов и овец.

Родители учеников школы в коммуне Кре-ан-Бельдон, что на востоке Франции, официально внесли в списки 15 животных в знак протеста против сокращения классов. Местные власти хотели убрать лишний класс через незначительное снижение общего количества учащихся, сообщает Le Parisien.

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Родители учеников провели акцию протеста, на которую пришли к зданию с плакатами "Мы не овцы", "Управление школой - не стадом". в это время они и зачислили новых учеников.

Протестующих поддержал местный мэр Жан-Луи Маре. Он подтвердил зачисления и издал указ о предоставлении части школьного двора для проведения акции.

Среди учеников луцких школ определили самых талантливых, чтобы назначить им именные стипендии. Так, из более чем сотни претендентов выбрали 22-х самых успешных учеников - победителей городских и всеукраинских олимпиад и др.

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