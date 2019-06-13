ВНО-2019: объявили пороговые баллы по 3 предметам

Объявили пороговые баллы ВНО по математике, физике, украинскому языку и литературе. Фото: radiosvoboda.org

Объявили пороговые баллы "сдал/не сдал" для 3 тестов ВНО - по математике, физике, украинскому языку и литературе.

Соответствующие решение приняла экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования сегодня, 13 июня, во время заседания в МОН.

По результатам обсуждений, комиссия определила следующие пороговые баллы: математика - 11; украинский язык и литература - 23; физика - 13.

От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по этим предметам, порог "сдал/не сдал" преодолели: по украинскому языку и литературе - 84% абитуриентов, по математике - 81,83%, по физике - 85%.

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14 июня объявят результаты тестирования по указанным предметам. Как и в прошлом году, участники тестирования смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов. Они будут опубликованы в сети 17 июня.

Опубликовали высказывания, которые писали абитуриенты в произведениях по украинскому языку и литературе на ВНО-2019. Немало школьников упоминали о мотивации и рассказывали о своей поддержке.