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четверг, 31 октября 2019 12:49

ВНО адаптируют для абитуриентов с недостатками зрения

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ВНО адаптируют для абитуриентов с недостатками зрения
Хотят ввести ВНО по трем предметам. Фото с открытых источников.

Министерство образования и науки предлагает адаптировать программы Внешнего независимого оценивания для лиц с глубоким нарушением зрения.

Соответствующий документ опубликовали и открыли для общественного обсуждения на сайте Министерства образования и науки, передает Украинская Служба Информации.

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Нововведения предлагают ввести для тех, кто получал образование в школе с помощью шрифта Брайля.

Специалисты хотят ввести в ВНО график-тесты для незрячих по трем предметам - история Украины, биология и математика.

В Украине насчитывается 194 средних школ с русским языком обучения. 43 из них частные. Министерство образования и науки с сентября 2020-го начнет переводить эти школы на украинский язык преподавания.

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31
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