В Украине создадут Центр развития образования

Лилия Гриневич анонсировала создание Украинского центра развития образования. Фото: из открытых источников

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич анонсировала создание Украинского центра развития образования.

"У нас есть институт модернизации содержания образования, мы должны его перезагрузить.

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Я прошу премьер-министра и коордрадe дать поручение, чтобы нам способствовали центральные органы власти, чтобы мы могли в короткий срок согласовать постановление по созданию Украинского центра развития образования", - сказала Лилия Гриневич во время координационного совета по вопросам внедрения реформы в сфере образования.

Чиновница рассказала, что сначала, этот орган будет заниматься введением Новой украинской школы. Потом будет выполнять функции Института модернизации содержания образования, который впоследствии будет ликвидирован. Об этом сообщили на interfax.com.ua.

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