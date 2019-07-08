Украинские учителя попали в Книгу рекордов Украины

Фото: EdCamp

В Харькове 650 педагогов установили рекорд Украины в поддержку своей профессии.

Событие состоялось на харьковской площади Конституции. Учителя провели акцию #ПРЕПОДАЮ ради Хороших Людей, по окончании первого дня Пятой национальной образовательной (не)конференции EdCamp Ukraine2019.

В режиме онлайн к коллегам присоединились учителя из 25 регионов Украины, где происходили региональные события сообщества EdCamp. В Книге рекордов Украины событие записано как "Наибольшее количество населенных пунктов, которые присоединились к флешмобу педагогов во время прямого включения".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 25 украинских школ будут пилотировать новую программу обучения

"Установив очередной национальный рекорд, педагоги стремились подчеркнуть важность своей профессии и показать единство в собственном стремлении реформировать систему образования. Кроме того, они зажгли фонарики, призывая к прозрачности и ясности в сфере образования, искоренения коррупции", - говорит вице-председатель EdCamp Ukraine по партнерству и коммуникации Ирина Миньковская.

Участники акции образовали 43-метровую надпись-хэштег #ПРЕПОДАЮ. Также педагоги держали в руках таблички, на которых написали, почему остаются работать в образовании.

"Учитель это сердце школы, именно в его руках - судьба наших детей. Сообщество EdCamp Ukraine объединила наиболее прогрессивных, пассионарных, вдохновенных учителей, которые встречают изменения с гордо поднятой головой и используют их для совершенствования школьного образования", - сказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

EdCamp - (не) конференции для профессионального роста школьных педагогов. Впервые провели 2010 года.