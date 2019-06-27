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четверг, 27 июня 2019 12:04

Утвердили количество бюджетных мест для поступающих

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Утвердили количество бюджетных мест для поступающих
Количество бюджетных мест для поступающих на бакалавриат и магистратуру утвердили Фото: Сайт города Славянска

Кабинет министров объявил объемы государственных мест на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров.

В 2019-м государственный заказ на подготовку младших специалистов составит 36 732 места для бакалавров - 79 854 места, магистров - 55 379 мест.

Госзаказ для бакалавров в этом году выросло на 899 мест. Все из-за увеличения количества выпускников школ.

"По нашему представлением Минэкономики в этом году увеличило заказ на инженерные специальности, а также специальности природно-математического цикла. Анализ рынка труда показывает, что специалисты с этим образованием являются не только востребованными, но и хорошо оплачиваемыми. То есть уже после завершения обучения выпускник сможет быстро трудоустроиться и зарабатывать реальные деньги", - сообщила министр образования Лилия Гриневич.

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По сравнению с 2018 годом госзаказ на бакалавров на специальность биомедицинская инженерия увеличился на 26,3%, биотехнологии и биоинженерии - 25%, статистику - 14,3%, судостроение - 13%, материаловедение - 12,5%, электронику - 9,1 % и образование - 5,02%.

Однако Кабинет министров сократил количество мест госзаказа на социальные и поведенческие науки на 1,5%. В частности, на специальности экономика - 3,6% и политология - 1,2%. Сократили также и управления и администрирования на 3,2%. Так, количество бюджетных мест в 2019-м уменьшилось по специальности учет и налогообложение на 2,7%, финансы, банковское дело и страхование - на 3,5% и менеджмент - 3,8%.

Объем государственного заказа для магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления в этом году составляет 5804 места.

По образовательной ступенью "Магистр" для поступающих на основе диплома бакалавра количество бюджетных мест сократилось на 11,0%, по сравнению с прошлым годом.

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Дата
27
июня

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