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вторник, 24 июля 2018 16:10

Украинские студенты живут в "приемных семьях" - эксперт об образовании за рубежом

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Украинские студенты живут в &quot;приемных семьях&quot; - эксперт об образовании за рубежом
Директор международной образовательной компании DEC Education Ирина Кузьменко. Фото: Facebook

За последние семь лет количество украинских студентов за рубежом выросла втрое. В иностранных вузах обучаются около 70 тыс. украинцев.

Обучение во многих странах стоит гораздо дешевле, чем в Украине. Там лучше материально-техническая база, чем в украинских ведущих учебных заведениях. Практически во всех приличных зарубежных университетах не нужно платить взятки за получение оценок.

"Наиболее популярные для обучения были и остаются США, Канада, Германия и Великобритания. В этих странах студенты имеют возможность получить действительно качественное образование, которое открывает широкие возможности и перспективы. Многие страны, готовы принимать украинских студентов на обучение в вузы на достаточно выгодных условиях. Например, в Нидерландах обучение будет стоить не дороже, чем в соседней Польше ", - говорит Gazeta.ua директор международной образовательной компании DEC Education Ирина Кузьменко.

С чего украинским ученикам следует начинать подготовку для поступления за границу?

- Для начала нужно пройти ряд психологических и профориентационных тестов. С помощью тестов определяют готов абитуриент к переезду в другую страну, анализируют уровень знаний по профильным дисциплинам, в результате которых предлагают перечень вузов. Кроме того, особое внимание обращают на личностные качества абитуриента. Поэтому одних знаний будет недостаточно. многое зависит от коммуникабельности, творчества и жизненной позиции абитуриента. Нужно помнить также об определенных нюансах. При поступлении в зарубежный вуз есть две задачи, которые редко встречаются в украинских вузах. Это - мотивационное письмо и собеседование. В письме школьник должен четко объяснить, почему он выбрал такую ​​профессию и именно этот вуз и написать об этом небольшое эссе. Во время собеседования происходит знакомство с потенциальными студентами, поэтому абитуриент должен уметь вести беседу. Для выезда на учебу за границу необходим стандартный пакет документов. Это - выписка оценок за последний год, аттестат, результаты теста по английскому языку, информация о наградах и отличия, мотивационное письмо, оплата обучения и студенческая виза.

Арендовать квартиру лучше после первого года обучения

Украинских студентов обеспечивают жильем или приходится арендовать квартиру?

- В США, Канаде, Великобритании возможен вариант проживания в так называемых "приемных семьях". В обмен на выполнение определенных домашних обязанностей, зарубежные семьи позволяют жить бесплатно, либо за минимальную плату. Подавляющее большинство зарубежных вузов предоставляют место в платных общежития. Арендовать квартиру лучше после первого года обучения, чтобы лучше адаптироваться к жизни за рубежом.

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Как проходит студенческая жизнь и учебный процесс?

- В первые месяцы студенческой жизни очень интенсивно. Ученики не вылезают из библиотек, учатся и адаптируются к новым условиям и языку. Через 3-4 месяца студент начинает активно участвовать в студенческих инициативах, вступать в различные сообщества, братства, кооперируется с другими студентами. Много времени тратит на самостоятельную подготовку к практическим занятиям. Украинских студентов всегда удивляет большое количество свободного времени. Это ложное впечатление, потому что "свободное время" - это период, который выделяют на самостоятельные поиски материалов. Поскольку главная задача иностранных вузов - развить у студента умение продуктивно организовывать время для обучения.

На какие специальности украинцев вообще не принимают или принимают мало?

- Украинских студентов за рубежом ограничивают в направлении медицинского образования. Речь идет о классической медицине и юриспунденции. Все из-за ограничений в законодательстве ряда стран. К примеру, в Канаде не гражданин страны не имеет права практиковать.

Нужно переоценить роль преподавателя в украинской системе высшего образования

Украинских студентов за рубежом трудоустраивают после обучения?

- Нидерланды, Швеция, Дания и Канада после обучения дают 12 месяцев для поисков работы, чтобы получить шанс остаться на постоянное жительство. Студент может найти работу по любой специальности, если это позволяет миграционная политика страны. Те, кто хотят остаться за рубежом пытаются еще во время учебы официально трудоустроиться и зарекомендовать себя как перспективного работника. Университеты позволяют найти дополнительную подработку, если это не будет мешать процессу обучения. В Великобритании и Германии шансов остаться в стране после окончания обучения значительно меньше.

Как украинским учебным заведениям усилить свои позиции в отношении иностранных?

- Во-первых, нужно переоценить роль преподавателя в системе высшего образования и пересмотреть распределение времени на лекционные и практические занятия. В эру технологического прогресса, роль учителя и преподавателя не в том, чтобы дать ребенку необходимый минимум теоретических знаний, а дать качественную обратную связь. Научить студента мыслить нестандартно, а к выполнению задач подходить творчески и креативно. Во-вторых, в украинской школе выращивают индивидуалистов. У нас мало школ, которые учат детей работать в команде. Это то, чего также не хватает для развития украинских школьников.

В Украине проходит вступительная кампания. Украинские абитуриенты подали более 1 млн заявлений.

Если выпускник не cклав ВНО, или сдал его плохо - в текущем году дорога в украинский вуз ему закрыта. При поступлении в зарубежный вуз, сама процедура вступления требует от абитуриента не только академических знаний, но и ряда других необходимых навыков.

Автор: Ирина Рубан
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