Украинцев ошеломили новыми изменениями в образовании

В новом учебном году учащихся школ, студентов и преподавателей ждут много изменений. Теперь школьная форма не обязательна, можно учиться дистанционно, а в столовой образовательных учреждений будет новое меню.

Также в Украине появится образовательный омбутсмен, пишет nv.ua.

Отмена школьной формы

Украинским школьникам впервые официально разрешили не носить школьную форму. Кроме того, учащиеся до 4 класса обязаны в темное время суток посещать школу в специальных светоотражающих жилетах. Они будут индивидуальными и бесплатными.

Автор: 2000.ua Украинский ученикам разрешили не носить школьную форму

Обучение на дому

С 1 сентября родители школьников смогут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения. Это может быть семейное образование, экстернат или педагогический патронаж.

При этом перевод ученика на обучение на дому возможно по заявлению родителей и не требует дополнительного согласования, как было раньше.

Дети, которые получают семейную образование, будут четыре раза в год проходить контроль освоенного материала, чтобы их знания соответствовали требованиям школьной программы. Для этого ученик должен быть зачислен в определенный учебное заведение, и отслеживать его прогресс в обучении.

Сетевое образование

В новом учебном году школы впервые получат возможность организовывать для учащихся сетевые формы образования. Так отдельные дисциплины могут выкладывать не школьные учителя, а специалисты профильных организаций и учреждений культуры, спорта и тому подобное.

Предложить педсовету школы внедрить сетевую форму обучения могут ученики, родители, педагогические работники или другие учреждения, которые заинтересованы в таком сотрудничестве.

Обязательные прививки

С 1 сентября 2019 все дети, посещающие детские сады и школы, обязаны иметь все предусмотренные МЗ прививки.

Исключение - невозможность сделать прививки по медицинским показаниям. Если же это лишь позиция и взгляды родителей, они будут обязаны перевести своих детей на домашнее обучение.

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Обновленное меню в школах Киева

Во всех школах столицы планируют ввести обновленную систему питания учащихся. Речь идет о том, чтобы дать детям возможность обедать по принципу "шведского стола", выбирая блюда из регулярно обновляемого здорового меню.

В него должны входить несколько видов овощей и фруктов, мясные и рыбные изделия, несколько видов напитков, хлебобулочные изделия, кисломолочные продукты, горячие первые блюда и несколько видов гарниров.

Автор: osvita-mvk.if.ua

Электронные ученические для столичных школьников

С 1 сентября родители киевских школьников смогут оформить электронные ученические билеты для льготного проезда в транспорте. Благодаря этому родители смогут через специальный транспортный приложение отслеживать перемещения ребенка по городу.

Оформить школьный электронный билет можно в личном кабинете киевлянина, указав все необходимые данные о ребенке и воспользоваться квалификационным электронной подписью или BankID.

Все электронные ученические печатают за счет городского бюджета. В случае потери билета его можно будет заказать повторно, но за дополнительную плату.

Образовательный омбудсмен

В августе 2019 Кабмин официально назначил директора киевской школы № 148 Сергея Горбачева первым образовательным омбудсменом в истории Украины.

Его миссия - защищать права тех, кто получает образование, а также педагогических, научно-педагогических и научных работников. На рассмотрение каждого конкретного жалобы в службы омбудсмена является не более одного месяца. Затем омбудсмен принимает решение об обоснованности жалобы и предоставляет письменный ответ. Далее в течение 5 рабочих дней он должен принять соответствующие меры.

Повышение зарплат педагогам

С 1 сентября зарплаты ставки вырастут на 10% у тех педагогов, чьи должностные оклады прошлого года оставались неизменными. Такое решение в августе 2019 принял Кабмин.

Речь идет о педагогических работников учреждений дошкольного, внешкольного и профессионального (профессионально-технического) образования.

Автор: nus.org.ua Иностранные студенты будут сдавать новый экзамен

Новый экзамен для иностранных студентов

С 2020 году все иностранные студенты после окончания первого курса в украинских вузах сдавать ВНО на том языке, на котором проходят обучение.

При этом студенты, обучающиеся на английском языке и имеют международные сертификаты типа IELTS, TOEFL, Cambridge Certificate с уровнем знаний не менее В1, сдавать английский не будут.

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Новый закон о колледже и техникумы

С 1 января 2020 вступит в силу закон, что урегулировал работу техникумов и колледжей.

Он предусматривает несколько нововведений:

в колледж будут набирать студентов на получение образовательно-квалификационного уровня младшего бакалавра;

не будет ограничен возрастных и связанных с уже получением образованием для поступающих на бюджет. То есть даже взрослые люди смогут сменить профессию за бюджетные средства. Кроме того, для них будет предусмотрена возможность вступать не по результатам ВНО, а сдавать необходимые экзамены в самом заведении;

государство будет покрывать получения полного общего среднего образования по тем специальностям, которые имеют особую необходимость;

колледжи получат корпоративное управление. В каждом из них будет создан наблюдательный совет, который работает над стратегией развития учреждения и способен повлиять на руководство. Срок пребывания директора колледжа в должности будут ограничены, а выбирать его будут голосованием коллектива.

Второго сентября во всех украинских школах начнется новый учебный год.

По предварительным данным, в этом году в первый класс в Украине должны принять около 433 тыс. детей. Больше всего первоклассников ожидают в Днепропетровской области - 34 767 человек. В столичные учебные заведения зачислено 32 828 учеников.