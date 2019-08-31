Как подготовить первоклассников к обучению в школе: советы психолога

Психолог посоветовала, как первокласснику пережить начало обучения Фото: Зеркало недели

Второго сентября во всех украинских школах начнется новый учебный год.

По предварительным данным, в этом году в первый класс в Украине должны принять около 433 тыс. детей. Больше всего первоклассников ожидают в Днепропетровской области - 34 767 человек. В столичные учебные заведения зачислено 32 828 учеников.

"Чтобы у первоклассника не возникало любого стресса связанного с началом обучения в школе, родителям необходимо делать акцент на положительных сторонах от него, - говорит детский психоаналитик Елена Тарасюк. - Ребенку нужно объяснить, что изменения это нормально и они могут пугать, однако в учебном заведении ученик сможет завести новых друзей, узнает много нового и интересного и сможет весело проводить время в кругу сверстников".

Психолог считает, если школьнику не удается легко адаптироваться к новому режиму и он быстро устает, возможно возникают другие проблемы со здоровьем, то причиной может быть недостаток отдыха или сна, которую он получал в детском саду. В таком случае ребенку стоит давать поспать или ничем не "загружать" час-два сразу после уроков, пока он не приспособится к школе.

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"Если первокласснику никак не будет удаваться найти друзей, например, в первый месяц обучения, тогда родителям нужно обратиться к учителю. Именно он сможет точно рассказать, как ребенок ведет себя в социуме. Также нужно будет определить, как школьник хочет "строить" свои отношения с другими учениками. Ведь одному ребенку достаточно, чтобы с ним играло два или три одноклассники, другой может хотеть дружить со всеми без исключения, - говорит Тарасюк. - Очень часто в таких случаях ученик считает, что с ним не дружат другие дети, потому что они не играют так, как этого хочет именно он или в ту игру, которая ему нравится. Таких школьников стоит учить разделять интересы других и тогда его круг общения расширится, как результат, он "заведет" друзей".

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун поделилась советами, как родителям и учителям пережить учебный год.