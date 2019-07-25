У Зеленского заявили, что зарплат $4000 у учителей не будет

В команде Зеленского сказали, что реализация предыдущих заявлений об учительской зарплате в $ 4000 пока неосуществима. Фото: unian.net

В команде президента Владимира Зеленского сказали, что реализация предыдущих заявлений об учительской зарплате $4000 пока неосуществима. А вот $500 будет "неплохо для начала".

"У нас 440 тысячи учителей. Можно им сделать зарплаты по 4 тысячи долларов - это уже такой известный мем. Сколько это будет стоить, - давно уже посчитали. Мы себе этого позволить не можем. Но нужно к этому идти? Нужно. В законе об образовании прописаны 3 минимальные заработные платы. На данный момент это 13-14 тысяч гривен. Для начала будет неплохо", - заявил эксперт по вопросам образования команды Зеленского, новоизбранный нардеп от партии "Слуга народа" Сергей Бабак.

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Между тем, он возмутился уровнем заработной платы для молодого педагога.

"А когда у нас сейчас молодой учитель, который приходит в школу, получает 5 тысяч 100 гривен. Это ненормально? Учитель должен получать максимально возможную зарплату. То, что она должна быть выше средней, - это вообще не обсуждается", - сказал Бабак.

В начале июля правительство одобрило реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023-го. Об этом сообщили на 5.ua.

На следующий год Кабинет министров выделил 25 млрд грн на образование. Однако эксперты считают, что ресурсов, которые бы обеспечили эти средства, у государства нет.