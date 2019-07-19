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пятница, 19 июля 2019 23:05

В Украине нет ресурсов повысить зарплату учителям

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В Украине нет ресурсов повысить зарплату учителям
В Украине нет ресурсов, чтобы повысить зарплату учителям Фото: Информационное агентство АСС

В Украине не хватит ресурсов, чтобы повысить зарплату учителям в 2020 году.

На следующий год Кабинет Министров выделил 25 млрд грн на образование. Однако эксперты считают, что ресурсов, которые бы обеспечили эти средства у государства нету.

"Следующее правительство поставлено в неловкое положение. Если они отменят это Постановление Кабмина - будет выглядеть, что они не хотят повышать зарплаты учителям. Но если новое правительство ее выполнит - предварительное скажет, что это запланировал он, а новое правительство здесь ни при чем ", - говорит директор программы" Образование "Украинского института будущего Сергей Бабак.

По его словам, сейчас есть проблема с тарифной сеткой, по которой формируются зарплаты учителям. Молодой учитель, который вступает в профессию, получает зарплату около четырех или пяти тыс. грн. Однако его эффективность может быть значительно больше, чем у педагога с 40-летним стажем, который получает надбавки за стаж и высокую зарплату.

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"Здесь надо менять систему оценки учителей. В Украине уже поднимали минимальную зарплату. Или это приводит к сильной инфляции? 25 млрд гривен в год - на самом деле это не такая большая цифра, чтобы привести к катастрофической инфляции. С другой стороны, это частично перекроет коммунальные неплатежи учителей. То есть, в принципе, это вливание в экономику, не думаю, что это плохо ", - добавляет эксперт.

Бабак считает, что профессия учителя должен быть приоритетным. Кроме этого, его необходимо сделать одной из самых престижных профессий в Украине.

"У нас сейчас военные получают в разы больше, чем учителя и еще в разы больше, чем врачи. Государство в своем государственном секторе определяет, что для него есть приоритетом. Учителя, которые учат детей, обеспечивают нам основы нашего будущего. То есть никакого социального неравенства я здесь не вижу. Мы же не в Советском Союзе, где все получали одинаковую зарплату, независимо от того, чем занимались", - говорит директор программы "Образование".

Всемирный банк прогнозирует инфляцию при повышении зарплат учителям от 20 до 70%.

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