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понедельник, 07 мая 2018 11:07

Студенты из оккупированных территорий вступают в украинские вузы без ВНО

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Студенты из оккупированных территорий вступают в украинские вузы без ВНО
МОН Украины освободило абитуриентов из оккупированных территорий от ВНО

Абитуриенты из Крыма и Донбасса будут в этом году поступать в украинские вузы по упрощенной процедуре. Министерство образования и науки Украины освободило их от сдачи ВНО.

Ведомство разработало пошаговые инструкции для абитуриентов из оккупированного Крыма и Донбасса. Они выставлены на сайте министерства.

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В инструкциях есть информация о том, как и когда поступающие из Крыма и Донбасса могут поступить в вузы по упрощенной процедуре через образовательные центры.

Для поступления крымчан в украинские вузы без сдачи ВНО будет действовать 35 образовательных центров "Крым-Украина". Центры будут работать с 4 июня и до 28 сентября в Днепре, Львове, Киеве, Харькове, Херсоне, а также Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

Дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, не имеют юридической силы в Украине и других странах мира.

В Харькове разоблачили схему незаконной легализации иностранцев. Зачисляли на обучение в один из частных вузов, чтобы мигранты получили вид на жительство в Украине. Правоохранители разоблачили незаконные действия в частном харьковском вузе, где легализовали мигрантов путем зачисления их якобы на учебу.

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