Старшеклассники с оккупированных территорий получат грант на образование

Не обязательно иметь аттестат о среднем образовании. Фото: УАЛ.

Выпускников школ и колледжей с неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в возрасте от 16 до 18 лет приглашают на обучение в Украинскую академию лидерства.

Десятимесячная программа академии предлагает изучать более 30 дисциплин. Среди которых - управление проектами, история, финансовый и коммуникационный менеджмент, этикет. Ее цель - помочь молодежи найти себя, сформировать критическое мышление и раскрыть лидерские качества.

"За три года работы академии 17 детей пришли в академию в статусе внутренних переселенцев, или с территорий, где велись боевые действия, - говорит Роман Тычкивский, руководитель Украинской академии лидерства. - В этом году мы специально зарезервировали места для таких ребят, потому что считаем, что все имеют равные права на образование, и хотим дать им больше возможностей объединиться со сверстниками, Украиной и миром".

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"Главная мотивация для подростков переехать с оккупированных территорий - это желание снова почувствовать себя в безопасности. Это ощущение не утратили вместе с родными или друзьями, - говорит практикующий психолог Дмитрий Телечкун. - Эти дети требуют времени и поддержки, в первую очередь для того, чтобы воплотить в жизнь свои планы, о которых пришлось забыть из-за событий на востоке и в Крыму. Однако дети травмируются везде, война - это лишь катализатор. Если подросток увидел цель и почувствовал поддержку, он на пути преодоления кризиса. Есть дети-переселенцы, которые осознали, что они потеряли, и теперь вступают в педагогические вузы, чтобы помогать другим, воспитывать будущее поколение и не допустить, чтобы и оно оказалось за чертой".

Студенты путешествуют по стране, исследуя особенности каждого региона, и за время обучения знакомятся с основами государства в странах ЕС и Израиле и встречаются с мировыми и украинскими лидерами - от парламентариев ЕС к Святослава Вакарчука, который является членом Наблюдательного совета академии. Хотя бы один день в неделю студенты полностью уделяют волонтерской работе. Они помогают сообществам, а также воплощают в жизнь собственные социальные проекты.

Этническое происхождение, родной язык кандидата не являются определяющими. Не обязательно иметь и аттестат о среднем образовании. Сильные кандидаты попадают на двухдневный отбор в один из центров академии. Прохождение отбора является бесплатным, а на обучение в академии студенты получают персональные гранты от инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund и партнеров УАЛ в размере 12 500 $. Эти средства покрывают расходы на обучение, проживание и страхование здоровья.

Дополнительный набор для молодежи с временно оккупированных территорий продлится до 31 мая 2018 по специальному промокодом. Чтобы получить код для подачи заявки, напишите в личные сообщения на странице Украинской академии лидерства в Facebook.