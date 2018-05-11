Старшеклассники с оккупированных территорий получат грант на образование

 
Ексклюзивы
1/5
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1306
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2790
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14 Просмотров: 50327
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1422
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3213
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7425
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2007
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1152
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7389
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11718
Фото
Все фото
6
14
4
7
21
15 правил воспитания детей от педагога Антона Макаренко
15 правил воспитания детей от педагога Антона Макаренко
Как китайцы в Украине Новый год праздновали
Как китайцы в Украине Новый год праздновали
Русский мир: в Киеве разгорелся скандал из-за враждебной пропаганды в школе
Русский мир: в Киеве разгорелся скандал из-за враждебной пропаганды в школе
&quot;Табачника на нары&quot; - украинские студенты на улицах требовали отставки министра
"Табачника на нары" - украинские студенты на улицах требовали отставки министра
Топ-12 самых красивых вузов Украины
Топ-12 самых красивых вузов Украины
Видео
Все видео
Новые цены на газ и земля в собственности общины - что ждет украинцев с 1 февраля
Новые цены на газ и земля в собственности общины - что ждет украинцев с 1 февраля
"Елочка, гори!" - пять новогодних мультфильмов для самых маленьких
"Елочка, гори!" - пять новогодних мультфильмов для самых маленьких
Кто такой Николай: три мультфильма для детей
Кто такой Николай: три мультфильма для детей
Предлагают ввести отдельные платежи для людей без "прописки"
Предлагают ввести отдельные платежи для людей без "прописки"
Украинские вузы — это фабрики по печатанию дипломов
Украинские вузы — это фабрики по печатанию дипломов
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11718
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2286
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 7308
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6651
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2169
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 мая 2018
Просмотров: 621
Бути і хотіти
Довго дбаєш про те, ким бути. І от стаєш більш-менш таким, яким хотів. А потім намагаєшся згадати, ким же ти був до того. Й підозрюєш, що був кимось ...
пятница, 11 мая 2018 13:33

Старшеклассники с оккупированных территорий получат грант на образование

  Комментировать
Старшеклассники с оккупированных территорий получат грант на образование
Не обязательно иметь аттестат о среднем образовании. Фото: УАЛ.

Выпускников школ и колледжей с неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в возрасте от 16 до 18 лет приглашают на обучение в Украинскую академию лидерства.

Десятимесячная программа академии предлагает изучать более 30 дисциплин. Среди которых - управление проектами, история, финансовый и коммуникационный менеджмент, этикет. Ее цель - помочь молодежи найти себя, сформировать критическое мышление и раскрыть лидерские качества.

"За три года работы академии 17 детей пришли в академию в статусе внутренних переселенцев, или с территорий, где велись боевые действия, - говорит Роман Тычкивский, руководитель Украинской академии лидерства. - В этом году мы специально зарезервировали места для таких ребят, потому что считаем, что все имеют равные права на образование, и хотим дать им больше возможностей объединиться со сверстниками, Украиной и миром".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студенты из оккупированных территорий вступают в украинские вузы без ВНО

"Главная мотивация для подростков переехать с оккупированных территорий - это желание снова почувствовать себя в безопасности. Это ощущение не утратили вместе с родными или друзьями, - говорит практикующий психолог Дмитрий Телечкун. - Эти дети требуют времени и поддержки, в первую очередь для того, чтобы воплотить в жизнь свои планы, о которых пришлось забыть из-за событий на востоке и в Крыму. Однако дети травмируются везде, война - это лишь катализатор. Если подросток увидел цель и почувствовал поддержку, он на пути преодоления кризиса. Есть дети-переселенцы, которые осознали, что они потеряли, и теперь вступают в педагогические вузы, чтобы помогать другим, воспитывать будущее поколение и не допустить, чтобы и оно оказалось за чертой".

Студенты путешествуют по стране, исследуя особенности каждого региона, и за время обучения знакомятся с основами государства в странах ЕС и Израиле и встречаются с мировыми и украинскими лидерами - от парламентариев ЕС к Святослава Вакарчука, который является членом Наблюдательного совета академии. Хотя бы один день в неделю студенты полностью уделяют волонтерской работе. Они помогают сообществам, а также воплощают в жизнь собственные социальные проекты.

Этническое происхождение, родной язык кандидата не являются определяющими. Не обязательно иметь и аттестат о среднем образовании. Сильные кандидаты попадают на двухдневный отбор в один из центров академии. Прохождение отбора является бесплатным, а на обучение в академии студенты получают персональные гранты от инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund и партнеров УАЛ в размере 12 500 $. Эти средства покрывают расходы на обучение, проживание и страхование здоровья.

Дополнительный набор для молодежи с временно оккупированных территорий продлится до 31 мая 2018 по специальному промокодом. Чтобы получить код для подачи заявки, напишите в личные сообщения на странице Украинской академии лидерства в Facebook.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Старшеклассники с оккупированных территорий получат грант на образование». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Открыли фильтрационные лагеря для бывших военнопленных

Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось

Депортация крымских татар началась в три часа утра

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 137327
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 2 Просмотров: 118378
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 112082
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 2 Просмотров: 96662
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 8 Просмотров: 95855
Больше всего комментируют
14
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
10
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
8
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
Голосов: 2254
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua