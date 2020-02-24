Сотрудничают с работодателями и имеют звездных преподавателей - эксперт о том, как выбрать университет

 
Ексклюзивы
1/5
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 621
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1467
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4293
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1899
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1899
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5004
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 972
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1737
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5769
Фото
Все фото
3
3
5
21
5
&quot;Образование в Украине оставляет желать лучшего&quot; - прима-балерина Екатерина Кухар
"Образование в Украине оставляет желать лучшего" - прима-балерина Екатерина Кухар
Открыли первый в Восточной Украине университет
Открыли первый в Восточной Украине университет
&quot;Отец ругал меня только раз&quot; - Ольга Сухомлинская
"Отец ругал меня только раз" - Ольга Сухомлинская
В МОН рассказали об основных изменениях в реформах образования
В МОН рассказали об основных изменениях в реформах образования
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Видео
Все видео
Студенты смогут прослушать курс, если провалят экзамены
Студенты смогут прослушать курс, если провалят экзамены
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
Все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения
Все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения
Новосад ответила, продолжит ли образовательную реформу
Новосад ответила, продолжит ли образовательную реформу
Определили кандидатов на место образовательного омбудсмена
Определили кандидатов на место образовательного омбудсмена
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1782
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1899
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1134
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1125
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1062
Колонка
23 февраля 2020
1 Просмотров: 1881
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
понедельник, 24 февраля 2020 16:40

Сотрудничают с работодателями и имеют звездных преподавателей - эксперт о том, как выбрать университет

  Комментировать
Сотрудничают с работодателями и имеют звездных преподавателей - эксперт о том, как выбрать университет
В этом году ВНО будут сдавать более 346 тыс. выпускников средних школ Фото: konkurent.in.ua

В этом году внешнее независимое оценивание будут составлять более 346 тыс. выпускников средних школ. С 3 февраля по 24 марта для них будет проходить регистрация на тестирование. А с 21 мая начнется основная сессия ВНО. Затем каждый абитуриент впервые сможет подать документы в пять украинских вузов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все о ВНО-2020

При выборе будущего учебного заведения в первую очередь нужно смотреть на средний проходной балл в университете и на конкретной специальности за предыдущие годы. Чем выше конкуренция за место, там более вероятно, что там и образование качественнее. Соответственно наоборот, чем она меньше, тем заведение слабее, - говорит соучредитель образовательной онлайн платформы Prometheus Иван Примаченко.

По каким важным критерием следует выбирать вуз?

Стоит узнать работает ли университет с работодателями, имеет с ними совместные проекты и программы стажировок в крупнейших украинских или международных компаниях или фирмах, работающих в отраслях, к которым вуз конкретно готовит студентов. Если этого нет, возникают подозрения, что университет не учит хороших специалистов, соответственно с ним никто не хочет сотрудничать.

На что еще нужно обращать внимание?

Проводят ли в университете регулярные открытые речи или семинары известных специалистов из разных отраслей. Важно, чтобы лекторами были профессионалы своего дела, особенно, если это иностранные профессора или просто ученые. Тогда становится понятно, что заведение ценят на международной арене.

Нужно ли смотреть на место вуза в международных рейтингах?

Можно, но очень осторожно. В такие списки обычно попадает совсем незначительное количество украинских заведений, ведь наша страна не в центре образовательного развития. Однако все же хорошо, если они там находятся. Одним из таких рейтингов лучших университетов мира является QS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, как европейские страны улучшали уровень английского

Звездные преподаватели - залог хорошего университета?

Безусловно, это хороший признак, если известные и даже топовые педагоги преподают в одном вузе. Поступающему нужно смотреть на цитируемость их работ, какая в них репутация за пределами Украины, как часто они проводят публичные выступления, дают ли комментарии различным СМИ, участвовали ли они в работе крупных компаний и правительства, а также в создании реформ или онлайн курсов. Кроме этого, абитуриенту нужно обязательно смотреть на абсолютно весь список преподавателей, которые могут в них преподавать, их ученые знания, опыт работы.

Важно ли, что студентам позволяют выбирать предметы свободного выбора?

Конечно. Формально законом все университеты обязаны так делать. Однако в реальности большинство украинских вузов этого не обеспечивает. Как результат, студент вынужден изучать исключительно программу. Это конечно же профанация, а также довольно плохой сигнал, что университет не занимается качеством преподавания и учебного процесса в целом.

Где можно найти реально правдивую информацию об университете?

Стоит поговорить с нынешними студентами или выпускниками последних лет. В них можно спросить о том, берут ли преподаватели взятки и требуют ли деньги за оценки. Важно, чтобы они могли рассказать об этом по собственному опыту, а не с практики других. Кроме этого, сейчас наверное у каждого вуза в социальных сетях существуют неофициальные страницы, созданные студентами этих заведений. Поэтому, если нет никаких знакомых, которые там учатся, то можно написать в такие группы и попросить проконсультировать по преподавателях и обучению.

Столичные вузы лучшие обычных?

Этого утверждать нельзя. Например, Украинский католический университет, который является одним из топовых в нашей стране, но находится во Львове. И таких вузов много. Кроме этого, в Киеве есть немало слабых заведений. Также не стоит думать, что заведения с историей как-то преобладают. На самом деле дата основания абсолютно ничего не дает. Созданный в 19 веке университет может уступать абсолютно всем вузу, который существует всего 10-15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт назвал основные причины плохого английского в школах

Стоит ли абитуриенту ездить и посещать все учреждения в которые он хочет вступить?

Если такая возможность есть, то конечно, что лучше поехать и подробнее пообщаться с педагогами, студентами и выпускниками. Важно зайти внутрь кампуса и посмотреть на помещение, где будут преподавать, если человек из другого города и не планирует снимать квартиру, то ему стоит взглянуть еще и на состояние общежитий. Однако нужно быть осторожным. Ведь во время таких поездок можно попасть на специально подготовленные университетом рекламные мероприятия. Где администрация всеми возможными способами будет уверять учеников, что у вуза нет никаких проблем или недостатков. Поэтому посещать учебные заведения нужно неофициально.

Если абитуриент набрал на ВНО малое количество баллов, как ему выбирать университет?

Считаю, что в таком случае лучше отложить вступление в вуз на год. За этот период стоит подготовиться и повторно сдать внешнее независимое оценивание по тем предметам, баллы из которых поступающего не удовлетворяли. После уже можно пробовать поступать именно в тот университет и факультет, куда он планировал изначально.

Возможно, такому абитуриенту лучше выбрать заочную форму обучения?

Это не лучшая идея, как и идти в слабый университет, на который ему хватает баллов, чтобы только вступить со всеми сверстниками. После он будет вынужден минимум четыре года в нем учиться и этот период студент просто украдет сам в себя. Поэтому лучше год подождать, в течение которого можно стажироваться, работать или дополнительно пройти учебную программу, например, "Украинской академии лидерства".

Иностранные университеты лучше украинских?

На самом деле на каждый действительно выдающийся вуз, как Стэнфорд или Гарвард приходится невероятно большое количество посредственных, а то и откровенно плохих зарубежных учебных заведений. И такие университеты есть в каждой без исключения стране мира. Так, в Украине есть немало сильных вузов, чем, например, в соседней Польше. Кстати, иностранные учреждения обучения нужно выбирать по тому же алгоритму, что и украинские. Единственное, что в этом случае международные рейтинги станут намного полезнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказала о способах, как быстро выучить английский язык

Если абитуриент хочет поступать в зарубежный вуз, как ему подготовиться?

В Украине существует благотворительный проект Ukraine Global Scholars. Его создали украинские выпускники топовых зарубежных университетов. Они бесплатно помогают нашим талантливым школьникам вступать в лучшие американские учебные заведения на полную стипендию. За четыре года их дети-выпускники получили стипендии на сумму 15 миллионов долларов. Сейчас это лучшие специалисты в этом вопросе в Украине.

В 2020 году документы впервые можно подавать до пяти, а не семи университетов, как это было в предыдущие годы. Для вступления подойдут сертификаты тестирования за последние 4 года, начиная с 2017 года. По иностранному языку разрешены не позднее 2018-го, ведь в прошлом году по этим предметам ввели аудирования. Минимальный проходной балл на бюджет - 125. На правовые и врачебные специальности - 150.

Автор: Соломия Цура
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сотрудничают с работодателями и имеют звездных преподавателей - эксперт о том, как выбрать университет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

"Заигрывание" и "разгуляй" - сегодня начинают отмечать Масленицу

Воевал с Москвой и знал 10 языков - умер величайший полководец

Польша и Россия заключили соглашение, которое касалось украинцев

Впервые начали процедуру импичмента против американского президента

Украинский командир попал в окружение

Подозреваемых нет: что известно о следствии по делу ДТП с участием Кулебы

Провели первую лотерею: на что пошли деньги

Порнографический журнал написал о первом сексе священника

Построили канал, который соединил океаны

Самое читаемое
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 28647
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 25571
&quot;Титушки&quot; из Новых Санжар записали видеообращение
"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение
 1 Просмотров: 17325
&quot;Паника с коронавирусом - это спецоперация&quot; - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина 1 Просмотров: 15930
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ Просмотров: 14544
Образование
"Образование в Украине оставляет желать лучшего" - прима-балерина Екатерина Кухар
"Образование в Украине оставляет желать лучшего" - прима-балерина Екатерина Кухар
3
 Просмотров: 621
Минцифры будет учить создавать стартапы
Минцифры будет учить создавать стартапы Просмотров: 108
Молодые учителя начальных классов получат 20% доплаты к зарплате
Молодые учителя начальных классов получат 20% доплаты к зарплате Просмотров: 495
Украинские вузы хотят передавать частным инвесторам
Украинские вузы хотят передавать частным инвесторам Просмотров: 252
Как подготовиться к ВНО 2020
Как подготовиться к ВНО 2020 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
2
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
2
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
1
Пенсіонерам завжди раді
Голосов: 3376
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua