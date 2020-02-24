Сотрудничают с работодателями и имеют звездных преподавателей - эксперт о том, как выбрать университет

В этом году ВНО будут сдавать более 346 тыс. выпускников средних школ Фото: konkurent.in.ua

В этом году внешнее независимое оценивание будут составлять более 346 тыс. выпускников средних школ. С 3 февраля по 24 марта для них будет проходить регистрация на тестирование. А с 21 мая начнется основная сессия ВНО. Затем каждый абитуриент впервые сможет подать документы в пять украинских вузов.

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При выборе будущего учебного заведения в первую очередь нужно смотреть на средний проходной балл в университете и на конкретной специальности за предыдущие годы. Чем выше конкуренция за место, там более вероятно, что там и образование качественнее. Соответственно наоборот, чем она меньше, тем заведение слабее, - говорит соучредитель образовательной онлайн платформы Prometheus Иван Примаченко.

По каким важным критерием следует выбирать вуз?

Стоит узнать работает ли университет с работодателями, имеет с ними совместные проекты и программы стажировок в крупнейших украинских или международных компаниях или фирмах, работающих в отраслях, к которым вуз конкретно готовит студентов. Если этого нет, возникают подозрения, что университет не учит хороших специалистов, соответственно с ним никто не хочет сотрудничать.

На что еще нужно обращать внимание?

Проводят ли в университете регулярные открытые речи или семинары известных специалистов из разных отраслей. Важно, чтобы лекторами были профессионалы своего дела, особенно, если это иностранные профессора или просто ученые. Тогда становится понятно, что заведение ценят на международной арене.

Нужно ли смотреть на место вуза в международных рейтингах?

Можно, но очень осторожно. В такие списки обычно попадает совсем незначительное количество украинских заведений, ведь наша страна не в центре образовательного развития. Однако все же хорошо, если они там находятся. Одним из таких рейтингов лучших университетов мира является QS.

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Звездные преподаватели - залог хорошего университета?

Безусловно, это хороший признак, если известные и даже топовые педагоги преподают в одном вузе. Поступающему нужно смотреть на цитируемость их работ, какая в них репутация за пределами Украины, как часто они проводят публичные выступления, дают ли комментарии различным СМИ, участвовали ли они в работе крупных компаний и правительства, а также в создании реформ или онлайн курсов. Кроме этого, абитуриенту нужно обязательно смотреть на абсолютно весь список преподавателей, которые могут в них преподавать, их ученые знания, опыт работы.

Важно ли, что студентам позволяют выбирать предметы свободного выбора?

Конечно. Формально законом все университеты обязаны так делать. Однако в реальности большинство украинских вузов этого не обеспечивает. Как результат, студент вынужден изучать исключительно программу. Это конечно же профанация, а также довольно плохой сигнал, что университет не занимается качеством преподавания и учебного процесса в целом.

Где можно найти реально правдивую информацию об университете?

Стоит поговорить с нынешними студентами или выпускниками последних лет. В них можно спросить о том, берут ли преподаватели взятки и требуют ли деньги за оценки. Важно, чтобы они могли рассказать об этом по собственному опыту, а не с практики других. Кроме этого, сейчас наверное у каждого вуза в социальных сетях существуют неофициальные страницы, созданные студентами этих заведений. Поэтому, если нет никаких знакомых, которые там учатся, то можно написать в такие группы и попросить проконсультировать по преподавателях и обучению.

Столичные вузы лучшие обычных?

Этого утверждать нельзя. Например, Украинский католический университет, который является одним из топовых в нашей стране, но находится во Львове. И таких вузов много. Кроме этого, в Киеве есть немало слабых заведений. Также не стоит думать, что заведения с историей как-то преобладают. На самом деле дата основания абсолютно ничего не дает. Созданный в 19 веке университет может уступать абсолютно всем вузу, который существует всего 10-15 лет.

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Стоит ли абитуриенту ездить и посещать все учреждения в которые он хочет вступить?

Если такая возможность есть, то конечно, что лучше поехать и подробнее пообщаться с педагогами, студентами и выпускниками. Важно зайти внутрь кампуса и посмотреть на помещение, где будут преподавать, если человек из другого города и не планирует снимать квартиру, то ему стоит взглянуть еще и на состояние общежитий. Однако нужно быть осторожным. Ведь во время таких поездок можно попасть на специально подготовленные университетом рекламные мероприятия. Где администрация всеми возможными способами будет уверять учеников, что у вуза нет никаких проблем или недостатков. Поэтому посещать учебные заведения нужно неофициально.

Если абитуриент набрал на ВНО малое количество баллов, как ему выбирать университет?

Считаю, что в таком случае лучше отложить вступление в вуз на год. За этот период стоит подготовиться и повторно сдать внешнее независимое оценивание по тем предметам, баллы из которых поступающего не удовлетворяли. После уже можно пробовать поступать именно в тот университет и факультет, куда он планировал изначально.

Возможно, такому абитуриенту лучше выбрать заочную форму обучения?

Это не лучшая идея, как и идти в слабый университет, на который ему хватает баллов, чтобы только вступить со всеми сверстниками. После он будет вынужден минимум четыре года в нем учиться и этот период студент просто украдет сам в себя. Поэтому лучше год подождать, в течение которого можно стажироваться, работать или дополнительно пройти учебную программу, например, "Украинской академии лидерства".

Иностранные университеты лучше украинских?

На самом деле на каждый действительно выдающийся вуз, как Стэнфорд или Гарвард приходится невероятно большое количество посредственных, а то и откровенно плохих зарубежных учебных заведений. И такие университеты есть в каждой без исключения стране мира. Так, в Украине есть немало сильных вузов, чем, например, в соседней Польше. Кстати, иностранные учреждения обучения нужно выбирать по тому же алгоритму, что и украинские. Единственное, что в этом случае международные рейтинги станут намного полезнее.

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Если абитуриент хочет поступать в зарубежный вуз, как ему подготовиться?

В Украине существует благотворительный проект Ukraine Global Scholars. Его создали украинские выпускники топовых зарубежных университетов. Они бесплатно помогают нашим талантливым школьникам вступать в лучшие американские учебные заведения на полную стипендию. За четыре года их дети-выпускники получили стипендии на сумму 15 миллионов долларов. Сейчас это лучшие специалисты в этом вопросе в Украине.

В 2020 году документы впервые можно подавать до пяти, а не семи университетов, как это было в предыдущие годы. Для вступления подойдут сертификаты тестирования за последние 4 года, начиная с 2017 года. По иностранному языку разрешены не позднее 2018-го, ведь в прошлом году по этим предметам ввели аудирования. Минимальный проходной балл на бюджет - 125. На правовые и врачебные специальности - 150.