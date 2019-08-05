Сколько стоит собрать ребенка в школу

Полный сбор пятиклассника в школу обойдется в 3,5 тыс. грн.
По сравнению с предыдущим годом школьный набор в 2019 подорожал на 500 грн, сообщают Подробности.
За 15 штук толстых тетрадей придется отдать 255 грн. Рюкзак стоит 478 грн, демисезонная обувь - 370 грн, детская рубашка - 295 грн. За последний год эти товары подорожали в среднем на 80-130 грн.
Сейчас школьники выбирают вещи, которые носят популярные блогеры. Таким образом, дети хотят вместительные рюкзаки, обычно из кожи и тканевые сумки, например, парусины или хлопка с пропиткой от дождя.
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Самыми популярными цветами среди школьников есть хаки, синий, коричневый, темно-красный. Один такой рюкзак обойдется в 1-1,5 тыс грн.
Стандартный набор для первоклассников будет стоить около 300-350 грн. Сюда входит:
Ручки шариковые;
Карандаши цветные;
Карандаши графитные;
Тетради;
Обложки для тетрадей;
Обложки для учебников;
Ластик;
Ножницы;
Линейки;
Точилка;
Подставка для учебников;
Альбом для рисования;
Кисточки;
Краски;
Клей;
Цветная бумага / картон;
Пластилин;
Папка для тетрадей.
В 2019 году праздник Первого звонка состоится в воскресенье - 1 сентября.
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