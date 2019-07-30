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среда, 31 июля 2019 05:28

Как узнать поступил ли абитуриент на бюджет

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Как узнать поступил ли абитуриент на бюджет
Успейте подать документы на бюджет до 31 июля 18:00

Для того чтобы проверить абитуриенту, или вступил он на бюджет в украинские вузы, можно зайти на сайт vstup.osvita.ua.

26 июля было опубликовано списки абитуриентов, рекомендованных на бюджет. Для того, что проверить это, необходимо зайти на сайт vstup.osvita.ua.

Стоит выбрать нужный регион, вуз и специальность. Там можно посмотреть результаты всех абитуриентов, балы, специальности и вузы.

Списки рекомендованных к зачислению на бюджет появились также на сайте Vstup.edbo.gov.ua.

Когда стоит напротив фамилии "Рекомендовано (бюджет)", следовательно, необходимо до 31 июля 18:00 везти оригиналы документов в это учебное заведение, сообщает nv.ua.

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Если напротив фамилии стоит надпись "Допущено", это означает, что допущены только к конкурсу для поступления на контрактную форму обучения.

Проверить, прошел абитуриент на бюджет можно зайдя в личный кабинет абитуриента.

Если в заявлении на вступление статус изменился на Рекомендовано к зачислению - вы поступили на бюджет. После чего до 1 августа статус должен измениться на Включено к приказу. Если документов принесено не было в приемную комиссию - статус изменится на Исключен из списка рекомендованных.

На контракт также могут вступить не все. Система осветить списки 1 августа после 12:00.

Если нашли себя в списке вступивших на бюджет - привезите в приемную следующие документы: копию паспорта или свидетельства о рождении (в зависимости от возраста), оригинал документа об образовании с приложением, копия военно-учетного документа (для мальчиков), сертификат ВНО, 4 цветных фото размером 3 * 4 см, другие документы, если они предусмотрены правилами приема учебного заведения.

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