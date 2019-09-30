Сколько опорных школ не соответствуют критериям

Более 200 учебных заведений в Украине не соответствуют критериям опорной школы.
Соответствующие данные сообщили на панельной дискуссии, 30 сентября, передает УНН.
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"Сегодня при формировании опорных школ мы несколько избегали ответственности за принимаемые решения. У нас есть 800 опорных школ и более 200 не соответствуют критериям опорной школы", - сказала заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство сосредоточится на образовании как на одном из основных приоритетов.
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