Сколько будет стоить пробное ВНО

Наименьшую стоимость предлагают в Винницкой и Харьковской региональных центрах оценивания качества образования. Фото: УЦОКО

Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость участия в пробном внешнем независимом оценивании.

В этом году стоимость одного пробного теста будет стоить от 132 до 139 грн, сообщили в пресс-центр УЦОКО.

Наименьшую стоимость предлагают в Винницкой и Харьковской региональных центрах оценивания качества образования, обслуживающих жителей Житомирской, Хмельницкой Сумской, Полтавской, Винницкой, Харьковской областей. Эти участники будут иметь возможность пройти одно пробное тестирование за 132 грн.

Херсонский - 134 грн, Днепропетровский - 136 грн. 50 коп.

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Ивано-Франковский, Киевский, Львовский и Одесский центры оценивания качества образования определили стоимость одного пробного ВНО на уровне 138 грн.

Жители Донецкой и Луганской областей, которых обслуживает Донецкий РЦОКО, смогут составить один тест пробного ВНО за 139 грн.

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 8 по 31 января 2019 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Регистрировать участников внешнего независимого оценивания на 2019 начнут 5 февраля. Соискатели общего среднего образования смогут регистрироваться до 18 марта. Выпускники прошлых лет до 25 марта 2019 года.