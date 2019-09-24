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вторник, 24 сентября 2019 10:29

Сколько будет стоить дополнительное ВНО в магистратуру

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Сколько будет стоить дополнительное ВНО в магистратуру
Дополнительное ВНО в магистратуру пройдет 5 ноября Фото: Аргумент

Стоимость участия в экзамене по иностранному языку для поступления в магистратуру составит 495 грн.

Регистрация абитуриентов для участия в специально организованной сессии ЕВИ пройдет с 7 по 15 октября 2019-го. Экзамен состоится 5 ноября, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

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Регистрацию будет проводить приемная комиссия одного из высших учебных заведений, где поступающий планирует участвовать в конкурсном отборе. Зарегистрированным поступающий считается после получения получения экзаменационного листа и уплаты средств УЦОКО.

Тест единого вступительного экзамена по иностранным языкам состоит из 42 заданий. Каждое оценивается в один балл.

В 2019-м 17 тыс. участников ЕВИ по иностранным языкам не смогли преодолеть порог теста "сдал/не сдал".

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