Как правильно выбрать кружок для ребенка: советы эксперта

Нередко родители беспокоятся и жалуются, что дети разного возраста не хотят ходить на кружки. Начинают чем-то заниматься и быстро бросают. Посещают с желанием - и без объяснений прекращают ходить.

Какой должна быть дополнительная занятость ребенка рассказала Gazeta.ua психотерапевт Ольга Чипенко.

"Все хотят, чтобы во взрослом возрасте ребенок был успешным, коммуникабельным, изобретательным, творческим, занимался тем, чем нравится, получал за это достойную награду, ориентировался в потоке изменений, которые происходят в жизни, был последовательным и прилагал усилия для достижения цели. Поскольку мир очень быстрый, родители заниматься тем, чтобы ребенок этого достиг, начинают рано. Контроль и мониторинг, становится ли ребенок успешным начинается уже в 2-3 года. Инициатива мамы и папы в организации взаимодействия ребенка с миром, как правило, очень преобладает - малыш становится пассивным, неподвижным, проявляется мало. Родители в диалоге между ребенком и миром находятся посредине. Умение и навыки должны развиться у ребенка изнутри. Он должен сам быть носителем этих способностей и компетенций. Когда начинаем детям "помогать", то быстро получается, что акцент с ребенка смещается на среду, предлагаем ребенку очень много полезных правильных стимулов для того, чтобы он развивался", - рассказывает психолог.

Взрослые теряют баланс и получают парадоксальный результат.

"Предлагаем ребенку кучу всего, думая, что сэкономили время, уже подыскав набор вариантов, где дети выбирают не из своего внутреннего импульса, а через нашу ответственность. Чаще всего этот дисбаланс продолжается и усиливается. Внешнее воздействие на ребенка глушит проявление его внутреннего интереса, когда мы эти навыки стараемся извне в ребенка запихнуть, а не из ребенка развить наружу. Это диалог, где ребенку не дают сказать слово. Если ребенок не дает своего ответа, своего импульса и интереса, который проявил не из давления и заданного вопроса, есть большая вероятность, что хороший садик, школа и кружки пройдут мимо ребенка", - говорит женщина.

Автор: facebook.com/atmacherkassy Важный момент - какие чувства у ребенка вызывает посещение секций и кружков

Водим детей на дополнительные занятия для того, чтобы потом они были ориентированы на свою деятельность, имели широкий репертуар возможностей осуществления жизненных проектов. Надо четко отслеживать, в какой степени проявляем активность в выборе занятий и сколько этой активности проявляет ребенок, сколько задает нам вопросов. Начинать посещать кружки и секции оптимально после 5-7 лет.

"Современные дети действительно часто скучают, особенно если это единственный или старший ребенок в семье. Под скукой имею в виду состояние переполненности энергией, при этом совершенно размыт фокус, отсутствие направлении, куда эту энергию можно пустить. Если возникли проблемы такого рода, и мы не можем организовать дополнительную занятость, должны сделать шаг назад. Понаблюдать за детьми. Замечать, что в мире вызывает у них больший интерес. и только после того, как узнали своего ребенка, выяснили, куда указывает импульс от ребенка, чем ребенок интересуется спонтанно, только после этого достаём перечень ярких буклетов. В идеале ребенок сам должен просить нас записать его на какие-то занятия", - объясняет женщина.

Важный момент - какие чувства у ребенка вызывает посещение секций и кружков.

Автор: facebook.com/atmacherkassy Важный момент - какие чувства у ребенка вызывает посещение секций и кружков

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"Ребенок, занимаясь той или иной деятельностью, при получении результата должен делать выбор: приносит результат в этой области столько энергии, чтобы двигаться дальше. Энергии должно стать больше, чем было потрачено на это занятие. Можем детей поддержать, чтобы они приобретали точечный фрагментарный опыт в различных сферах для того, чтобы на собственном опыте найти именно такой вид деятельности. Получить опыт того, что когда мы говорим чему-то "да", одновременно говорим чему-то "нет". Давайте порадуемся за наших детей, что им не придется поменять 10 мест работы в будущем, если будем видеть посещение ими кружков как тестирование, обучение и игру, а не как аналог взрослой продуктивной деятельности. Дети, посещая кружки, должны получить опыт деятельности, опыт отдачи чему-то времени и энергии в принципе. Само содержание занятия приобретает второстепенный смысл. Даем им опыт того, что можно посещать разное и посещать то же снова, заходя с разных сторон, при этом не рискуя. Стоит осознать, что ведём ребенка на кружок по что-то его, а не по свое - несостоявшееся в своё время ", - говорит Ольга Чипенко.

Автор: facebook.com/atmacherkassy Важный момент - какие чувства у ребенка вызывает посещение секций и кружков

Для того, чтобы направить детскую энергию в нужное русло, необходимо следить за направлением. У каждого ребенка имеющиеся различные способности и интересы.