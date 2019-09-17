Василий Сухомлинский за проступки поручал ученикам сажать фруктовые деревья

Писатель Виктор Терен в детстве учился в школе известного украинского педагога Василия Сухомлинского в селе Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области.

"За проступки наказывал нас полезными делами. Например, разбил кто-то стекло мячом, бачок с водой перелил или толкнул товарища. Сухомлинский каждый такой грех поручал ученику искупить тем, чтобы посадить дерево, причем дерево должно быть фруктовым ", - вспоминает о своем учителе Виктор Васильевич в интервью журналу "Країна ".

Каким вы запомнили Василия Сухомлинского?

Не знаю, где он находил время, тот Сухомлинский. Через все его лицо тянулись два огромных шрама. Он был пулеметчиком, и под Москвой его очень тяжело ранили. Был худощавый, немного выше среднего роста. Все время на его пещеристых щеках был нездоровый румянец. Имел туберкулез. Поэтому в него горело лицо. Василий Александрович не признавал коллектива. Учеников звал в кабинет к себе или разговаривал на улице. Он имел Школу Радости под открытым небом. Просто садился и с тем или иным учеником говорил. Имел индивидуальный подход - к каждому пытался найти тропу.

Как Сухомлинский воспитывал детей?

За проступки наказывал нас полезными делами. Например, разбил кто-то стекло мячом, бачок с водой перелил или толкнул товарища. Сухомлинский каждый такой грех поручал ученику искупить тем, чтобы посадить дерево, причем дерево должно быть фруктовым. На следующий день Толик, Миша, я или кто другой приходил в школу, брал лопату, ковырялся в земле, копал ямку, заливал водой. Дерево посадить для ребенка - не такая уж и легкая работа, да еще и муторная, потому что отрывала от забав. Но она благородная. Затем эти деревья стали плодоносить такими сладкими детскими грехами, нашими двойками, тройками. В этом был весь Сухомлинский. Все разбитые стекла затем стали яблоками. Вот такое было воспитание.

Эта школа не заменяла общеобразовательную?

Нет. Это школа была церковноприходская. Я у Сухомлснмького учился классов 5. Он преподавал историю и украинские язык, а другие предметы - обычные учителя, с которыми мы дружили и с которых пили кровь. У нас была огромная территория. На ней можно было хоть лес высаживать. Это была единственная школа, в которую дети боялись опоздать. На другие уроки мы еле болтались, а к Василию Александровичу пытались раньше приходить, чтобы сесть и какие-то истории рассказывать.

Сухомлинский, кроме научных работ, писал сказки. Слагал их вместе с детьми?

Часто говорил детям: давайте придумывать сказки. Мы говорили все что угодно, давали волю фантазии. Почему Сухомлинский сейчас очень в почете у японцев - так как все эти хокку их очень близки украинской созерцательности. Из Японии в наше село до сих пор часто приезжают делегации в музей Сухомлинского.

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К Василию Александровичу была милостива смерть. Сгорел буквально за полтора суток от сердечного приступа. Но когда сделали вскрытие, то обнаружили рак печени, который еще о себе не успел заявить. Меня тогда уже в селе не было, я учился в институте.

В Павлишской школе Василий Сухомлинский сначала преподавал историю, обществоведение, украинский язык и литературу в старших классах. Работая с подростками, заметил, что среди них почти не было отличников, хотя в младших классах многие из них учились на "пятерки". Тогда Сухомлинский стал брать первоклассников и доводить их до седьмого класса. Пытался понять, то ли дети с возрастом становятся ленивее или способности их ухудшаются и виноваты ли в этом учителя. Потом даже взялся работать с дошкольниками, которые готовились идти в школу, в "зеленом" классе — специальной беседке возле школьного виноградника. Изучая индивидуальные особенности учеников, а также условия жизни, в которых они растут, результаты наблюдений записывал в дневник. Вскоре появились его труды "Сердце отдаю детям", "Павлишская средняя школа", "Живая вода колодца", "Рождение гражданина". Тогдашние педагоги считали, что решающим в воспитании является влияние коллектива на личность. А Сухомлинский шел от ребенка к коллективу. Он считал, что тот должен состоять из развитой индивидуальности. Потому книгу "Сердце отдаю детям" сначала не хотели печатать. Методика обучения детей на природе, а не в классе, также шла вопреки официальной педагогике и многих пугала. В школу изучать опыт стали приезжать делегации из Японии, Германии, Финляндии, а "Сердце отдаю детям" в своей стране все еще не позволяли обнародовать. — Как-то к нам приехал директор школы-интерната Юрген Польцин из ГДР, — вспоминала жена педагога Анна Сухомлинская, — и просто пришел в восторг от самой школы, а "Сердце отдаю детям" так его увлекла, что он решил обязательно добиться ее опубликования. Благодаря стараниям Польцина книга была издана в Германии на немецком языке в 1968 году. В СССР произведение издали в следующем году. Вскоре "Сердце отдаю детям" увидел мир в 69 изданиях на 37 языках.