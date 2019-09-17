 
Ексклюзивы
1/5
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
Просмотров: 738
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 792
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 2322
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 288
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 972
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2052
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 801
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 774
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 360
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
1 Просмотров: 1377
Фото
Все фото
22
5
6
7
5
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
Василий Сухомлинский за проступки поручал ученикам сажать фруктовые деревья
Василий Сухомлинский за проступки поручал ученикам сажать фруктовые деревья
Спасатели тушили масштабный пожар на набережной
Спасатели тушили масштабный пожар на набережной
Презентовали воспоминания участников Революции достоинства
Презентовали воспоминания участников Революции достоинства
Когда и где появятся новые камеры измерения скорости TruCAM
Когда и где появятся новые камеры измерения скорости TruCAM
Видео
Все видео
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
В Харкове проходит первый ЛГБТ-прайд
В Харкове проходит первый ЛГБТ-прайд
Зеленский и Богдан в Днепре ходили на пиво и мерялись силой
Зеленский и Богдан в Днепре ходили на пиво и мерялись силой
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 2322
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4959
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1692
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31122
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 1080
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
среда, 18 сентября 2019 20:55

Василий Сухомлинский за проступки поручал ученикам сажать фруктовые деревья
5

  Комментировать

Василий Сухомлинский с детьми
Виктор Терен учился в Школе Радости Василия Сухомлинского
Василий Сухомлинский с детьми
Ваасилий Сухомлинский
Василий Сухомлинский с детьми

Писатель Виктор Терен в детстве учился в школе известного украинского педагога Василия Сухомлинского в селе Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области.

"За проступки наказывал нас полезными делами. Например, разбил кто-то стекло мячом, бачок с водой перелил или толкнул товарища. Сухомлинский каждый такой грех поручал ученику искупить тем, чтобы посадить дерево, причем дерево должно быть фруктовым ", - вспоминает о своем учителе Виктор Васильевич в интервью журналу "Країна ".

Каким вы запомнили Василия Сухомлинского?

Не знаю, где он находил время, тот Сухомлинский. Через все его лицо тянулись два огромных шрама. Он был пулеметчиком, и под Москвой его очень тяжело ранили. Был худощавый, немного выше среднего роста. Все время на его пещеристых щеках был нездоровый румянец. Имел туберкулез. Поэтому в него горело лицо.

Василий Александрович не признавал коллектива. Учеников звал в кабинет к себе или разговаривал на улице. Он имел Школу Радости под открытым небом. Просто садился и с тем или иным учеником говорил. Имел индивидуальный подход - к каждому пытался найти тропу.

Как Сухомлинский воспитывал детей?

За проступки наказывал нас полезными делами. Например, разбил кто-то стекло мячом, бачок с водой перелил или толкнул товарища. Сухомлинский каждый такой грех поручал ученику искупить тем, чтобы посадить дерево, причем дерево должно быть фруктовым. На следующий день Толик, Миша, я или кто другой приходил в школу, брал лопату, ковырялся в земле, копал ямку, заливал водой. Дерево посадить для ребенка - не такая уж и легкая работа, да еще и муторная, потому что отрывала от забав. Но она благородная. Затем эти деревья стали плодоносить такими сладкими детскими грехами, нашими двойками, тройками. В этом был весь Сухомлинский. Все разбитые стекла затем стали яблоками. Вот такое было воспитание.

Эта школа не заменяла общеобразовательную?

Нет. Это школа была церковноприходская. Я у Сухомлснмького учился классов 5. Он преподавал историю и украинские язык, а другие предметы - обычные учителя, с которыми мы дружили и с которых пили кровь.

У нас была огромная территория. На ней можно было хоть лес высаживать.

Это была единственная школа, в которую дети боялись опоздать. На другие уроки мы еле болтались, а к Василию Александровичу пытались раньше приходить, чтобы сесть и какие-то истории рассказывать.

Сухомлинский, кроме научных работ, писал сказки. Слагал их вместе с детьми?

Часто говорил детям: давайте придумывать сказки. Мы говорили все что угодно, давали волю фантазии. Почему Сухомлинский сейчас очень в почете у японцев - так как все эти хокку их очень близки украинской созерцательности. Из Японии в наше село до сих пор часто приезжают делегации в музей Сухомлинского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученики Василия Сухомлинского делали сеялки и веялки

К Василию Александровичу была милостива смерть. Сгорел буквально за полтора суток от сердечного приступа. Но когда сделали вскрытие, то обнаружили рак печени, который еще о себе не успел заявить. Меня тогда уже в селе не было, я учился в институте.

В Павлишской школе Василий Сухомлинский сначала преподавал историю, обществоведение, украинский язык и литературу в старших классах. Работая с подростками, заметил, что среди них почти не было отличников, хотя в младших классах многие из них учились на "пятерки". Тогда Сухомлинский стал брать первоклассников и доводить их до седьмого класса. Пытался понять, то ли дети с возрастом становятся ленивее или способности их ухудшаются и виноваты ли в этом учителя. Потом даже взялся работать с дошкольниками, которые готовились идти в школу, в "зеленом" классе — специальной беседке возле школьного виноградника.

Изучая индивидуальные особенности учеников, а также условия жизни, в которых они растут, результаты наблюдений записывал в дневник. Вскоре появились его труды "Сердце отдаю детям", "Павлишская средняя школа", "Живая вода колодца", "Рождение гражданина". Тогдашние педагоги считали, что решающим в воспитании является влияние коллектива на личность. А Сухомлинский шел от ребенка к коллективу. Он считал, что тот должен состоять из развитой индивидуальности. Потому книгу "Сердце отдаю детям" сначала не хотели печатать. Методика обучения детей на природе, а не в классе, также шла вопреки официальной педагогике и многих пугала. В школу изучать опыт стали приезжать делегации из Японии, Германии, Финляндии, а "Сердце отдаю детям" в своей стране все еще не позволяли обнародовать.

— Как-то к нам приехал директор школы-интерната Юрген Польцин из ГДР, — вспоминала жена педагога Анна Сухомлинская, — и просто пришел в восторг от самой школы, а "Сердце отдаю детям" так его увлекла, что он решил обязательно добиться ее опубликования. Благодаря стараниям Польцина книга была издана в Германии на немецком языке в 1968 году.

В СССР произведение издали в следующем году. Вскоре "Сердце отдаю детям" увидел мир в 69 изданиях на 37 языках.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Василий Сухомлинский за проступки поручал ученикам сажать фруктовые деревья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
сентября

Вышла последняя серия самой длинной мыльной оперы

Художницу нашли мертвой в доме свекра

Приказали убираться из Крыма

Французы услужили Москве

Издали учебник для христиан

В воздушный шар посадили барана, петуха и утку

Грета Гарбо: "Моя постель узкая, холодная и целомудренная"

Самое читаемое
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 61998
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 50175
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 26067
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк Просмотров: 21196
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 16851
Общество
Сенцов рассказал о голодовке в российской тюрьме
Сенцов рассказал о голодовке в российской тюрьме Просмотров: 36
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
22
 Просмотров: 297
Военные рассказали о ситуации в зоне ООС
Военные рассказали о ситуации в зоне ООС Просмотров: 63
Россия нашла новый подлый и коварный инструмент - эксперт
Россия нашла новый подлый и коварный инструмент - эксперт
 Просмотров: 828
Спасатели тушили масштабный пожар на набережной
Спасатели тушили масштабный пожар на набережной
6
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
10
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
6
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
3
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
3
Порошенко снова не пришел на допрос
Голосов: 44994
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua