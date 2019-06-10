Родители просят президента отменить школьную форму

Однозначного ответа на вопрос, должна ли быть в школе форма, нет. Фото: betar.org.ua

После последних звонков в школах продолжают решать вопрос о школьной форме.

Общественная организация "Родители SOS" зарегистрировала петицию к президенту Украины о том, чтобы ее отменить - пишет "Сегодня".

В соцсетях через школьную форму развернулись баталии за истории, в которых детей оскорбляют за отказ одеваться "как положено". Например, на Кировоградщине первоклассницу в капри не пустили на уроки, а на Николаевщине ученице устроили публичный выговор за джинсы с прорезями. Далее вызвали родителей в школу. Есть жалобы и на то, уместен ли дресс-код в некоторых случаях.

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"В гимназии моего сына форма - это не просто" деловой стиль ", а недешевая и при этом плохого качества жилетка для всех и шерстяные юбки для девочек. В такую ​​жару много детей в этом стояли на линейке", - рассказывает мама школьника Богдана Островская.

О том, что одинаковая одежда для учеников - недешевое удовольствие, говорят и ценники в интернет-магазинах. Там стоимость школьных комплектов (пиджак, рубашка, юбка / брюки) колеблется от 700 до 4000 грн - в зависимости от типа материала и размера. Соучредитель "Родители SOS" Елена Парфенова добавляет, что приобретение формы нередко несет и коррупционные риски.

"Часто от родителей требуют покупку формы только определенного образца, иногда - по завышенным ценам", - отмечает она в тексте петиции.

Противники формы также указывают на то, что она часто не может тягаться по удобству с джинсами, а еще - не дает детям самовыражаться.

Нашлись и те, кто не прочь одеть всех школьников в одинаковую одежду. Их основной аргумент - равенство.

"Дети должны учиться оценивать друг друга по личностным качествам, а не смотреть," кто выглядит круче ", - считает киевлянка Елена Тамбовцева.

"Главные проблемы отсутствия формы - это смещение акцента со значимостью знаний значимость бренда, а еще буллинг тех, кто не вписывается в незримые детские нормы", - добавляет киевлянка Людмила Енотаева.

Вопрос школьного дресс-кода в стране регулируют два документа 90-х годов - указ президента и постановление Кабмина о ее введении, а также обеспечения ею детей из малообеспеченных семей. Хотя там ничего не сказано об обязательности. Именно на эти акты ссылаются школы, прописывая в уставах требования к внешнему виду учеников. Исключить за нарушение правил из школы не могут, но регулярно делать замечания ребенку и его родителям - могут. В Минобразования придерживаются позиции, что школы все же имеют право вводить в себя форму, но должны советоваться по этому вопросу с родителями.

"Форма настраивает на учебу и никак не влияет на креатив".

В то же время эксперты поддерживают аргументы сторонников формы, утверждая, что школьный дресс-код идет детям на благо.

"Форма достаточно благоприятно влияет на обстановку в школе: она позволяет детям не отвлекаться на разглядывание друг друга, частично скрывает финансовое неравенство родителей, тем самым не допуская расслоения класса на" тех и других ", - говорит психолог Лилия Воронина.

"Наличие формы действительно дисциплинирует, позволяет детям более четко осознавать, что они в школе и там - определенные правила и свой порядок. В организационном плане форма - это хорошо, она настраивает на учебный лад, особенно в младших классах", - рассказал глава Ассоциации детских и семейных психологов Украины Сергей Красин.

Он добавил, что вопреки распространенному мнению одинаковую одежду не угнетает творчество:

"Креатив можно развивать и в одинаковой одежде тоже, этот момент больше зависит от мастерства педагога, а вещи - третий фактор".

Однако, по словам Красина, однозначного ответа на вопрос, должна быть в школе форма, нет:

"В рамках современных тенденций и новой реформы школы, в корне меняет подход к образованию, возникает вопрос целесообразности формы. Нынешняя система обучения делает акцент на свободном поведении ребенка, а наличие формы контрастирует с этим. Возникает дисбаланс: здесь будто свобода, а параллельно в ней - ограничение. Поэтому на уровне НУШ наличие формы неуместно, хотя и не очень мешает ".

В 2018 году стоимость годовой подготовки одного ученика в учреждении среднего образования составляла 21,3 тыс. грн. Минфин проанализировал данные 14,8 тысячи школ, в которых учатся 3,9 млн учеников и работают 425 тыс. учителей. Общие расходы этих школ в 2018 году составили 82,8 млрд гривен.