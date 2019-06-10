Родители просят президента отменить школьную форму

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
Просмотров: 4068
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1647
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4375
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 42789
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 441
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 378
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2088
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3177
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5652
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3708
Фото
Все фото
5
4
6
3
10
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
&quot;Долой стену. Строим мосты&quot; - стартует программа медиаобразования
"Долой стену. Строим мосты" - стартует программа медиаобразования
Старый автобус превратили в интерактивный учебный класс
Старый автобус превратили в интерактивный учебный класс
Извращения и тупость: в сети скандал из-за школьного учебника
Извращения и тупость: в сети скандал из-за школьного учебника
Каждую секунду продают 7 наборов Lego: история самых известных в мире игрушек
Каждую секунду продают 7 наборов Lego: история самых известных в мире игрушек
Видео
Все видео
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
В школах ввели электронные журналы и дневники
В школах ввели электронные журналы и дневники
Как будут работать школы при больницах
Как будут работать школы при больницах
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2412
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4662
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 486
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1098
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 1188
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
понедельник, 10 июня 2019 08:53

Родители просят президента отменить школьную форму

  Комментировать
Родители просят президента отменить школьную форму
Однозначного ответа на вопрос, должна ли быть в школе форма, нет. Фото: betar.org.ua

После последних звонков в школах продолжают решать вопрос о школьной форме.

Общественная организация "Родители SOS" зарегистрировала петицию к президенту Украины о том, чтобы ее отменить - пишет "Сегодня".

В соцсетях через школьную форму развернулись баталии за истории, в которых детей оскорбляют за отказ одеваться "как положено". Например, на Кировоградщине первоклассницу в капри не пустили на уроки, а на Николаевщине ученице устроили публичный выговор за джинсы с прорезями. Далее вызвали родителей в школу. Есть жалобы и на то, уместен ли дресс-код в некоторых случаях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор

"В гимназии моего сына форма - это не просто" деловой стиль ", а недешевая и при этом плохого качества жилетка для всех и шерстяные юбки для девочек. В такую ​​жару много детей в этом стояли на линейке", - рассказывает мама школьника Богдана Островская.

О том, что одинаковая одежда для учеников - недешевое удовольствие, говорят и ценники в интернет-магазинах. Там стоимость школьных комплектов (пиджак, рубашка, юбка / брюки) колеблется от 700 до 4000 грн - в зависимости от типа материала и размера. Соучредитель "Родители SOS" Елена Парфенова добавляет, что приобретение формы нередко несет и коррупционные риски.

"Часто от родителей требуют покупку формы только определенного образца, иногда - по завышенным ценам", - отмечает она в тексте петиции.

Противники формы также указывают на то, что она часто не может тягаться по удобству с джинсами, а еще - не дает детям самовыражаться.

Нашлись и те, кто не прочь одеть всех школьников в одинаковую одежду. Их основной аргумент - равенство.

"Дети должны учиться оценивать друг друга по личностным качествам, а не смотреть," кто выглядит круче ", - считает киевлянка Елена Тамбовцева.

"Главные проблемы отсутствия формы - это смещение акцента со значимостью знаний значимость бренда, а еще буллинг тех, кто не вписывается в незримые детские нормы", - добавляет киевлянка Людмила Енотаева.

Вопрос школьного дресс-кода в стране регулируют два документа 90-х годов - указ президента и постановление Кабмина о ее введении, а также обеспечения ею детей из малообеспеченных семей. Хотя там ничего не сказано об обязательности. Именно на эти акты ссылаются школы, прописывая в уставах требования к внешнему виду учеников. Исключить за нарушение правил из школы не могут, но регулярно делать замечания ребенку и его родителям - могут. В Минобразования придерживаются позиции, что школы все же имеют право вводить в себя форму, но должны советоваться по этому вопросу с родителями.

"Форма настраивает на учебу и никак не влияет на креатив".

В то же время эксперты поддерживают аргументы сторонников формы, утверждая, что школьный дресс-код идет детям на благо.

"Форма достаточно благоприятно влияет на обстановку в школе: она позволяет детям не отвлекаться на разглядывание друг друга, частично скрывает финансовое неравенство родителей, тем самым не допуская расслоения класса на" тех и других ", - говорит психолог Лилия Воронина.

"Наличие формы действительно дисциплинирует, позволяет детям более четко осознавать, что они в школе и там - определенные правила и свой порядок. В организационном плане форма - это хорошо, она настраивает на учебный лад, особенно в младших классах", - рассказал глава Ассоциации детских и семейных психологов Украины Сергей Красин.

Он добавил, что вопреки распространенному мнению одинаковую одежду не угнетает творчество:

"Креатив можно развивать и в одинаковой одежде тоже, этот момент больше зависит от мастерства педагога, а вещи - третий фактор".

Однако, по словам Красина, однозначного ответа на вопрос, должна быть в школе форма, нет:

"В рамках современных тенденций и новой реформы школы, в корне меняет подход к образованию, возникает вопрос целесообразности формы. Нынешняя система обучения делает акцент на свободном поведении ребенка, а наличие формы контрастирует с этим. Возникает дисбаланс: здесь будто свобода, а параллельно в ней - ограничение. Поэтому на уровне НУШ наличие формы неуместно, хотя и не очень мешает ".

В 2018 году стоимость годовой подготовки одного ученика в учреждении среднего образования составляла 21,3 тыс. грн. Минфин проанализировал данные 14,8 тысячи школ, в которых учатся 3,9 млн учеников и работают 425 тыс. учителей. Общие расходы этих школ в 2018 году составили 82,8 млрд гривен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родители просят президента отменить школьную форму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

"Мрачный" Шевченко в шинели понравился Хрущеву

Самое читаемое
Пенсии пересчитают
Пенсии пересчитают Просмотров: 32842
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 22869
Алина Гросу показала мужа
Алина Гросу показала мужа
5
 1 Просмотров: 22122
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
16
 Просмотров: 16335
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
 Просмотров: 10926
Образование
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?"
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 23634
Психолог рассказал, как адаптироваться после переезда в другой город или страну
Психолог рассказал, как адаптироваться после переезда в другой город или страну
 Просмотров: 153
Назвали самые востребованные профессии в мире
Назвали самые востребованные профессии в мире Просмотров: 1692
В Минфине подсчитали стоимость годовой подготовки одного школьника
В Минфине подсчитали стоимость годовой подготовки одного школьника Просмотров: 252
6 украинских университетов вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших вузов
6 украинских университетов вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших вузов Просмотров: 657
Больше всего комментируют
36
Крым гибридно просит у Зеленского воды и поездов: документ
27
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
19
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
10
Сын Ющенко открыл ресторан
8
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Голосов: 2833
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua