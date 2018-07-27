Родители отвечают за поведение своих детей в школе

За травлю детей в школе предлагают штрафовать родителей и учителей. Фото: 112

За травлю детей в школе предлагают штрафовать родителей и учителей.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект. Согласно ему, в Кодексе об административных правонарушениях хотят ввести отдельную статью о травле школьников, которая предусматривает штрафы для родителей, чьи дети травят, бьют или оскорбляют других школьников. За агрессию, моральное или физическое насилие придется заплатить штраф от 40 до 850 грн. За особо жестокие действия будут взимать 1700-3400 грн. Учителей хотят штрафовать на 850-1700 грн за сокрытие травли.

Директоров школ обяжут контролировать мероприятия по противодействию травле и рассматривать заявления о случаях конфликтных ситуаций от учеников и родителей. На сайтах учебных заведений должны опубликовать правила поведения в школе.

"Родители отвечают за поведение своих детей среди одноклассников. Штрафы за травлю - это послание именно к родителям, чтобы они работали с дочерьми и сыновьями. Нельзя ребенка побуждать к жестоким действиям и к неприятию человеческих ценностей. Полиция должна контролировать вход в школу, чтобы дети не могли пронести ничего опасного. Также должно быть ответственный за физическое, информационный и экологическое воздействие на детей ", - говорит Gazeta.ua один из соавторов законопроекта, председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки Александр Спиваковский.

Законопроект о взимании штрафов за травлю вступит в силу после того, как за него проголосует большинство народных депутатов.

Министерство образования и науки Украины вместе с Минсоцполитики, Министерством культуры и Минмолодежи разработают национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях. Глава директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Лариса Самсонова отметила, что борьба с травлей должна стать государственной политикой.