Правительство улучшило безопасность школьников

Школьникам выдадут жилеты для безопасности на дороге. Фото: espreso.tv

С 1 сентября ученикам 1-4 классов выдадут специальные жилеты.

Они предназначены для предупреждения опасных и аварийных ситуаций, которые могут случиться на дороге, когда плохая видимость, в темное время суток или при плохой погоде - об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

"С 1 сентября каждому ученику 1-4 классов дарим специальный светоотражающий жилет. Это безопасность для ребенка как участника дорожного движения. Жилет сделано из качественных материалов, он индивидуален для каждого", - написал Гройсман.

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Также он призвал родителей следить за тем, чтобы ребенок шел в и из школы в этом жилете.

З 1 вересня кожному учню 1-4 класів даруємо спеціальний світловідбивний жилет. Це безпека для дитини як учасника дорожнього руху. Жилет зроблено з якісних матеріалів, він індивідуальний для кожного. Закликаю батьків: слідкуйте, щоб дитинка йшла в школу і зі школи в цьому жилеті. pic.twitter.com/pODMrhfvof — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 11 июля 2019 г.

Комитет по цифровых технологий при МОН хочет обучать школьников и учителей кибербезопасности. За период 2018-2019 учебного года комитет разработал 20 документе в направлении цифровизации общего среднего образования в Украине.