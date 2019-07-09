Опубликовали консолидированный рейтинг вузов Украины-2019

Консолидированный рейтинг вузов Украины в 2019 годуФото: SuperAgronom.com

Лидером консолидированного рейтинга 2019-го стал Киевский национальный университет им. Шевченка

Консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины в 2019-м охватывает 240 высших учебных заведений. Также он состоит из 7 подрейтингов: "Лучшие классические университеты Украины", "Лучшие частные вузы", "Лучшие киевские вузы", "Лучшие вузы регионов Украины", "Лучшие педагогические вузы", "Лучшие медицинские университеты Украины" и "Лучшие учебные заведения областей Украины", сообщает Освіта.ua.

2-й год подряд за основу берут данные рейтингов университетов Украины: "Топ-200 Украина", Scopus и "Бал ВНО на контракт". Все оценивают вузы по разным критериям. Консолидированный рейтинг подытоживает общие рейтинговые места учебных заведений по версии этих 3-х рейтингов.

Первую строчку в рейтинге занял Киевский национальный университет им. Шевченка. Он возглавляет таблицу рейтинга 3-й год подряд. 2-е место занял Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского. Он сдвинул Харьковский национальный университет им. Каразина на 3-ю позицию.

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4-м стал Львовский национальный университет им. Франко. На 5-м и 6-м местах разместились Национальный университет "Киево-Могилянская академия" и Национальный медицинский университет им. Богомольца соответственно.

Национальный университет "Львовская политехника" - оказался на 7-м месте. Одесский национальный университет им. Мечникова и Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого заняли 8-е и 9-е место.

Замыкает десятку лидеров Днепровский национальный университет им. Гончара.

"Топ-200 Украина" составляется Центром международных проектов "Еврообразование", Scopus, базируется на показателях базы данных Scopus. "Бал ВНО на контракт" содержит информацию о показателях среднего балла ВНО абитуриентов, которых в 2018-м зачислено в вузы на обучение по контракту.