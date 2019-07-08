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вторник, 09 июля 2019 05:28

Как будет проходить ВНО 2020

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Как будет проходить ВНО 2020
Как произойдет ВНО 2020: уже известно Министерство образования и науки урегулировало вопрос проведения внешнего независимого оценивания в следующем году

В следующем году ничего существенно не изменится в проведении внешнего независимого оценивания.

Каждый участник может выбрать четыре предмета ВНО. Выбрать их можно с одиннадцати учебных предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Три учебные предметы будут засчитаны как государственная итоговая аттестация.

Эти участники должны обязательно составить украинский язык и литературу, математику или историю Украины и другой из всех перечисленных предметов.
Результаты по украинскому языку, математике или истории Украины могут засчитываться как результаты аттестации для студентов высших учебных заведений, которые воспользовались правом повторного составления ГНА в форме ЕГЭ, рассказывает shotam.info.

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Если нужно сдавать иностранный язык, будет учитываться на уровне стандарта. Выпускники, которые изучают иностранный язык на профильном уровне, получат оценку за аттестацию по результатам выполнения заданий уровня стандарта и профильного уровня.

ВНО (основная и дополнительная сессии) состоится с 21 мая по 17 июля. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

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