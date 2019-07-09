Определили претендентов на должность образовательного омбудсмена Фото: ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Определили кандидатов на место образовательного омбудсмена.

На должность образовательного омбудсмена претендует три кандидата.

Решение о назначении конкретной кандидатуры примут до конца недели. Его опубликуют на сайте Министерства образования и науки Украины 12 июля, сообщила Лилия Гриневич.

Видеопредставления всех кандидатов опубликовали на официальной странице ведомства в Facebook.

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"Мы будем учитывать комментирования этих видеопредставлений, потому что понимаем, насколько это общественно важная должность. Люди хотят знать, кто будет защищать их права", - сообщила министр.

Первым кандидатом является Ващук Олеся Петровна - председатель правления общественной организации "Международный фонд развития". Она занимается защитой и консультацией по правам украинцев.

"Я профессиональный юрист, доктор юридических наук. Активно участвую в правозащитных проектах. Хорошо понимаю, какой объем работ ожидает образовательного омбудсмена, какие ключевые вопросы нужно решать", - сказала Ващук.

Вторым стал Горбачев Сергей Иванович - директор специализированной школы I-III ступеней № 148 имени Ивана Багряного с углубленным изучением украинского языка и литературы города Киева.

"Работа директора школы - каждый день решать конфликты. Именно поэтому мое стремление сделать образование качественным нашло логическое продолжение в том, что я отправился на должность омбудсмена. Я думаю, что важно построить во всех регионах Украины общественные приемные по защите прав", - сообщил Горбачев .

Третий претендент - Яковец Ирина Станиславовна - первый заместитель директора Государственного учреждения "Центр пробации".

"Я доктор юридических наук, профессиональный юрист. Имею опыт судебной защиты прав, я сотрудничала со многими международными организациями. Омбудсмен должен выступать медиатором во всех сложных делах, касающихся конфликтов в образовательной сфере. Я буду это делать и у меня будет для этого команда", - поделилась Яковец.

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