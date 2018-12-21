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пятница, 21 декабря 2018 17:05

Обнародовали программу ВНО для учителей начальной школы

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Обнародовали программу ВНО для учителей начальной школы
Министерство образования обнародовало проект программы внешнего независимого оценивания учителей начальной школы. Фото: Волынская правда

Министерство образования обнародовало проект программы внешнего независимого оценивания учителей начальной школы.

Ее обнародовали для общественного обсуждения. Оно продлится до 30 декабря, сообщили в пресс-центре МОН.

Программа предназначена для оценки профессиональных компетенций учителей начальной школы в течение 2019-2020 годов в рамках проведения сертификации педагогов.

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"Планируется, что независимая оценка станет одним из трех инструментов сертификации учителей начальных классов и применяется для проверки знаний и умений учителя в соответствии с его трудовыми функциями", - говорят в ведомстве.

ВНО учителей будет проводиться с целью оценки компонента знаний психолого-педагогических, академических и методических компетенций учителя начальных классов. Программа структурирована по разделам в соответствии с трех групп профессиональных профессиональных компетенций учителя начальной школы: психолого-педагогических, предметных и методических.

В 2019 году сертифицируют первые 2 тыс. учителей начальных классов. Это новый метод для оценки педагогов. Сертификация будет проходить в два этапа. Первый - это тест, прохождение внешнего независимого тестирования, который будет состоять из двух частей. Второй этап будет проводить Государственная служба качества образования, он будет касаться проведения мониторинга работы учителя на месте. То есть проверять, как происходит сам процесс преподавания.

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Дата
21
декабря

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