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понедельник, 08 октября 2018 08:16

Ниже среднего: в МОН сообщили о реальных доходах учителей

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Ниже среднего: в МОН сообщили о реальных доходах учителей
По данным Института образовательной аналитики, 87% учителей устраивает их работа

На сегодня средняя зарплата учителя составляет 7500 грн., а средняя по Украине составляет 8977 грн. Согласно закону "Об образовании" зарплата учителя низкой квалификационной категории должна составлять минимум три минимальные зарплаты. Это около 11 тыс. грн. на сегодня.

Такую информацию сообщили в Министерстве образования на запрос журналистов, пишет "Сегодня".

Также по новому закону учитель может получить прибавку в 20% за добровольную сертификацию. Для учителей сел в законе прописано бесплатное жилье и проезд.

Однако, для повышения зарплат учителям до обещанных 11 тыс. грн. в бюджете не хватает более 100 мдрд гривен.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич после заседания правительства 3 октября.

"Для того чтобы это можно было реализовать, надо дополнительно 110 млрд грн. Это значительная часть бюджета образования в целом Украина. Таких ресурсов в бюджете 2019 нет", - сказала министр.

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В 2017 году зарплаты учителям увеличили на 50%. Однако, молодые учителя начинают работать в школах с оплатой 4500 грн. В государственном бюджете на 2019 год предусмотрено увеличение зарплат для учителей на 9%.

По данным Института образовательной аналитики, 87% учителей устраивает их работа. Отношение учителей к работе одинаковое как в селах, так и городах.

Столичные учителя с сентября не получают надбавки за напряженность и престижность профессии. В Киеве не хватает средств на зарплаты педагогам. Город не получил субвенции в размере 865 млн грн.

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Дата
08
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