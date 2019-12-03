Немного не дотягивают: объявили уровень знаний украинских школьников

В исследовании PISA 2018 приняли участие школьники 79 стран. Фото: uanews.zp.ua

Знание украинских школьников немного не дотягивают до средних показателей в международном сравнении. Так ученики оказались примерно в середине списка из 79 участников.

Соответствующие результаты международного исследования качества образования PISA 2018 обнародовали во вторник, 3 декабря. Оценивали читательскую и математическую компетенции, знания в области естественных наук.

По показателю читательской компетенции - способности понимания и интерпретации текстов, с которыми школьники будут иметь дело в повседневной жизни - 15-летние украинские ученики набрали в среднем 466 баллов из 1000 возможных. При этом средний показатель для стран Организации экономического сотрудничества и развития (OECP) составляет 487 баллов. Такое же количество баллов получила Турция. Израиль и Люксембург набрали 470 баллов. Хуже всего ситуация в филиппинских школьников - 340 баллов. Лучший показатель в китайских школьников - 555 баллов. Правда там исследования провода не по всей стране, а только в 4 провинциях.

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По показателю математической компетенции украинцы получили 453 балла при среднем показателе для стран ОЭСР в 489 баллов. Похожие показатели в Турции (454 балла), Греции и Кипра (451 балл). Лидером рейтинга стали школьники Китая (591 балл). На последнем месте - дети из Доминиканской Республики (325 баллов).

В сфере естественных наук наши ученики получили 469 баллов, со средним показателем для стран ОЭСР составляет 489 баллов. Подобные результаты были получены также Беларусь (471 балл) и Турция (468 баллов). Ученики школ в китайских провинциях лидируют с показателем в 590 баллов. Учащиеся учебных заведений в Доминиканской Республике в среднем получили только 336 баллов - это самый низкий показатель.

Министерка образования и науки Анна Новосад представила "To do list" изменений, которые внедрят в сфере образования и науки. Все изменения пройдут в три периода - до конца 2019 года, в течение 2020 года и в течение следующих 5 лет. По словам минстеркы, президент и правительство имеют целью создать систему образования, которая обеспечивала непрерывные возможности обучения. Она должна обеспечивать доступ к качественному образованию от раннего развития и к взрослой жизни.