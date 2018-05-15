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Назвали продукты, которые уменьшают уровень тревоги в организме

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Назвали продукты, которые уменьшают уровень тревоги в организме
Киви снижает уровень тревоги. Фото: unitedfoods.ua

Употребление продуктов в сыром виде снижает уровень тревоги в организме.

Таковы результаты исследования новозеландских ученых из Университета Отаго, пишет 24tv.

Ученые привлекли к исследованию людей в возрасте от 18 до 25 лет. Анализировали их физическое и психологическое здоровье. Ученые учитывали рацион добровольцев, физическую активность и социально-экономический статус.

Оказалось, что люди, которые употребляют в пищу больше сырых продуктов, не страдают так от беспокойства. Такие продукты хорошо влияют на психическое благополучие.

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Лучше всего на психическое состояние влияет употребление ягод, огурцов, киви, моркови, бананов, яблок, цитрусовых, салата, грибов, сельдерея, капусты и красного лука.

Три порции капустных овощей в день помогают снизить давление и очистить сосуды. К капустных относят брокколи, цветную и белокочанную капуста, кольраби, репу, редис, зелень.

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