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пятница, 04 декабря 2020 14:05

Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
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4 декабря 1990 года украинский грузовой самолет Ан-124 "Руслан" совершил кругосветный перелет, покрыв 50 005 км за 72 ч. 16 мин., установив при этом 7 мировых авиационных рекордов.

До появления Ан-225 "Мрия", "Руслан" был крупнейшим в мире серийным грузовым самолетом. Высота самолета составляет 21,1 м, размах крыльев — 73,3 м, максимальная взлетная масса — 392 т, грузоподъемность — 120 т, дальность полета — 16 тыс. км.

Самолеты производили на ГП Киевский авиационный завод "Авиант". Всего построили 55 единиц. Опытный образец самолета совершил первый полет 24 декабря 1982 года в Киеве. Впоследствии Ан-124 поступил на вооружение военно-транспортной авиации СССР.

Самолет Ан-124 "Руслан" облетел земной шар, установив 7 мировых рекордов
Фото: antonov.com
Самолет Ан-124 "Руслан" облетел земной шар, установив 7 мировых рекордов
Самолет Ан-124 "Руслан" облетел земной шар, установив 7 мировых рекордов
Самолет Ан-124 "Руслан" облетел земной шар, установив 7 мировых рекордов
Самолет Ан-124 "Руслан" облетел земной шар, установив 7 мировых рекордов

1985-го на самолете Ан-124 "Руслан" установили 21 мировой рекорд, в том числе по грузоподъемности, а 6 мая 1987 года установили мировой рекорд дальности перелета замкнутым маршрутом.

Самолеты Ан-124 используют для перевозки локомотивов, яхт, фюзеляжей самолетов и многих других крупногабаритных грузов. Ан-124 имеет систему приседания опор шасси, что позволяет легко осуществлять загрузку.

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Гражданский вариант самолета может выполнять полеты на всех географических широтах и ​​предназначен для перевозки больших грузов на дальние расстояния.

2004 года производство самолетов Ан-124 остановили.

Ан-225 "Мрия" — крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет. Его создали на государственном предприятии "Антонов". Главный конструктор — Виктор Ильич Толмачев.

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Дата
04
декабря

Украинский самолет установил 7 мировых рекордов

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