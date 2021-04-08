На Солнце обнаружили самое большое пятно фото: newtonew.com

8 апреля 1947 года на Солнце зафиксировали самое большое пятно. Оно достигло 18 млрд кв. км.

Солнечные пятна являются областями выхода в фотосферы сильных магнитных полей. Потемнение фотосферы в пятнах обусловлено подавлением магнитным полем конвективных движений вещества. В результате происходит снижение потока переноса тепловой энергии в этих областях.

Количество пятен на Солнце является одним из главных показателей магнитной активности. В центре пятна магнитные линии направлены почти перпендикулярно к поверхности, а по мере приближения к краю они наклоняются к его поверхности. В центре магнитные линии достаточно запутанные и именно это препятствует развитию грануляции в центральных областях пятна.

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Ближе к краю линии магнитного поля более упорядоченные и значительно наклонены к поверхности Солнца. Соответственно, становится возможным движение заряженной плазмы, что выносит конвекция из недр Солнца.

Количество солнечных пятен на поверхности светила не является постоянной. Оно меняется с 11-летним солнечным циклом. В год максимума активности наблюдают более 100 пятен, в минимуме - несколько. Время существования пятна может колебаться от нескольких часов до нескольких месяцев.

Солнечные пятна — тёмные области на Солнце, температура которых понижена примерно на 1500 К по сравнению с окружающими участками фотосферы.