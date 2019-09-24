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вторник, 24 сентября 2019 13:32

Насколько уменьшилось количество непривитых детей в школах и садиках

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Насколько уменьшилось количество непривитых детей в школах и садиках
Непривитых детей в школах и садиках Киева стало меньше Фото: Клиника Медиком

Количество непривитых детей в школах Киева составляет 6,7%, в садах - 9,6%.

За последний год процент непривитых школьников в столичных учебных заведениях уменьшилась почти вдвое, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Соответствующие данные получили со справок, какие медицинские учреждения выдали родителям детей.

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"Департамент здравоохранения и Департамент образования и науки рекомендуют всем родителям, дети которых еще не получили плановые прививки, позаботиться о здоровье детей и осуществить процедуру вакцинации, предварительно получив консультацию у семейного врача. Это существенно повлияет на создание коллективного иммунитета в целом и обезопасит здоровья ребенка", - сообщают в КГГА.

Медики утверждают, что показатель 16% является большим. Опасность вспышки вакциноуправляемых инфекционных болезней в детских коллективах остается на высоком уровне.

7 вакциноуправляемых инфекционных болезней, против которых в Украине проводятся плановые профилактические прививки - гепатит В, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит.

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