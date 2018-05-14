Началась регистрация на ВНО в магистратуру

Регистрация на ВНО продолжается с 14 мая по 5 июня. Фото: etu.edu.tr

Сегодня, 14 мая, началась регистрация для поступления в магистратуру по результатам ВНО. Она продлится до 5 июня.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В прошлом году ВНО в магистратуру составляли лишь для поступления на специальность "Право". В этом году добавили на 14 специальностей - религиоведение, история и археология, философия, культурология, экономика, политология, психология, социология, журналистика, право, гостинично-ресторанное дело, туризм, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, международные экономические отношения и международное право.

На "Право" и "Международное право" в формате ВНО будут сдавать иностранные языки и профессиональное испытание. На все остальные специальности тестирование только по иностранному языку.

Для регистрации необходимо обратиться в приемную комиссию вуза, куда планирует вступать абитуриент. После регистрации он получит экзаменационный лист. На сайте УЦОКО все зарегистрированные участники получат персональные страницы. Чтобы зайти туда, следует использовать номер экзаменационного листа и пин-код, указанный в нем.

На странице абитуриент разместят информацию о пункте тестирования, где участник будет его проходить. Там следует сформировать и распечатать приглашение-пропуск в пункт тестирования. После прохождения тестирования на информационную страницу придут его результаты.

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Тестирование по иностранному языку состоится 11 июля. По праву и по общим учебных юридическим компетентностям - 13 июля.

В 2016-м поступающие в магистратуру на специальность "право" сдавали тестирование. В пилотном проекте участие приняли 9 вузов. В 2017 году - во всех вузах в магистратуру на специальность "право" писали обязательное ВНО. В 2018-м проведут эксперимент для поступления по результатам ВНО по иностранным языкам - английский, немецкий, французский и испанский.