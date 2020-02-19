Молодые учителя начальных классов получат 20% доплаты к зарплате

На выплаты молодым учителям предусмотрели 10,8 млн грн. Фото: 24tv.ua

Кабинет министров Украины утвердил перечень из 705 молодых учителей, которым в течение 2020-го будут выплачивать по 20% доплаты к должностному окладу.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании правительства, которое состоялось 19 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине начали массовые проверки школ

На выплаты молодым учителям в этом году в целом предусмотрели 10,8 млн грн.

В 2020-м правительство планирует выплатить молодым учителям по 21 тыс. грн помощи. Эти выплаты правительство заложило в бюджет на 2020 год.