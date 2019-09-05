Министр образования назвала свои основные задачи

Новосад хочет продолжить реформы Гриневич. Фото: pravda.com.ua

Министр образования и науки Украины Анна Новосад попытается не только продолжить, но и ускорить реформу образования, которую начала ее предшественница Лилия Гриневич.

Новосад назвали три основные задачи, которые она хотели бы реализовать за время своей работы в правительстве, сообщает, nv.ua.

Так министр планирует:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нового министра образования поймали на ошибках

изменить управления и финансирования высшего образования и науки, лучшие должны получить ресурсы и автономию;

ускорить реформы Новой украинской школы;

построить престижную и современную профессиональное образование.

В новом учебном году учащихся школ, студентов и преподавателей ждут много изменений. Теперь школьная форма не обязательна, можно учиться дистанционно, а в столовой образовательных учреждений будет новое меню. Также в Украине появится образовательный омбутсмен.