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четверг, 05 сентября 2019 14:05

Министр образования назвала свои основные задачи

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Министр образования назвала свои основные задачи
Новосад хочет продолжить реформы Гриневич. Фото: pravda.com.ua

Министр образования и науки Украины Анна Новосад попытается не только продолжить, но и ускорить реформу образования, которую начала ее предшественница Лилия Гриневич.

Новосад назвали три основные задачи, которые она хотели бы реализовать за время своей работы в правительстве, сообщает, nv.ua.

Так министр планирует:

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изменить управления и финансирования высшего образования и науки, лучшие должны получить ресурсы и автономию;

ускорить реформы Новой украинской школы;

построить престижную и современную профессиональное образование.

В новом учебном году учащихся школ, студентов и преподавателей ждут много изменений. Теперь школьная форма не обязательна, можно учиться дистанционно, а в столовой образовательных учреждений будет новое меню. Также в Украине появится образовательный омбутсмен.

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Дата
05
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