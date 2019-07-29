Как узнать, поступил ли абитуриент на бюджет

26 июля украинские вузы опубликовали списки лиц, которые в этом году рекомендованы к зачислению на бюджет.
Все рейтинговые списки можно найти на сайте vstup.osvita.ua. Для этого абитуриенту необходимо указать регион, вуз и специальность. На сайте указана информация о конкурсным балле поступающего, результаты экзаменов и сертификатов ВНО.
Аналогичный список появились также на сайте Vstup.edbo.gov.ua. На нем, напротив фамилии абитуриента укажут "Рекомендовано (бюджет)". Если стоит надпись "Допущено", то абитуриент не попал на бюджет, однако допущен к конкурсу для поступления на контрактную форму обучения.
Эту информацию можно также найти в личном кабинете абитуриента. Если в заявлении на вступление статус изменился на "Рекомендовано к зачислению" - абитуриент поступил на бюджет.
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Если абитуриент поступил на бюджет, то к 18:00 31 июля ему нужно принести в приемную комиссию выбранного вуза:
Копию паспорта или свидетельства о рождении (в зависимости от возраста);
оригинал документа об образовании с приложением;
копию военно-учетного документа (для мальчиков);
сертификат ВНО;
4 цветных фото размером 3 * 4 см;
другие документы, если они предусмотрены правилами приема учебного заведения.
После этого в 12:00 1 августа статус заявления должен измениться на "Включено приказу".
Информация о зачислении на контракт появится после 12:00 1 августа.
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