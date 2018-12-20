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четверг, 20 декабря 2018 18:10

Как будут работать школы при больницах
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С 2019 года при больницах создадут школы. Там будут учиться дети, которые из-за болезни долго не посещают занятия.

"Это актуально, если ребенок по состоянию здоровья не может общаться с учителем. Такие случаи характерны для онкологических заболеваний, лечение которых приводит к снижению иммунитета, - рассказывает министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. - В результате ребенок длительное время изолирован от окружающей мира. Психологически, в таких случаях, обучение бывает важнее, чем в других. Помогает сохранить связь с реальным миром", - отметила Гриневич.

Работа с детьми в больницах учитываться в часы учителей. В бюджет заложили дополнительные 12 млн грн на зарплату учителя при больницах.

В январе-феврале 2019 года местные власти будут проверять, в каких больницах есть потребность запустить такой проект. Это могут быть и городские или райбольницы.

После расчетов потребности местные чиновники должны сделать в школах новые штатные расписания, чтобы проект заработал с сентября.

Gazeta.ua разобралась с тем как будут работать школы при больницах.

Какие документы нужны для обучения ребенка при больнице

Для родителей достаточно написать заявление и передать любыми каналами связи к ответственному органу. Также обязательно нужно согласие врача, что состояние ребенка позволяет учиться.

Кто будет учить детей при больницах

Местные власти закрепят школу при каждой больницей, где возникнет необходимость организации такой формы образования.

"Учителя могут работать в больнице, но должны быть привязаны к определенной школе. Желательно, чтобы она была близко к медучреждению, но главное - желание школы и учителей преподавать в больницах", - говорит Гриневич.

Это гарантия, что дети вернутся в мир живых

По ее словам, это будет добровольная работа. Педагога не заставят идти в больницу к детям, если он этого не хочет. Однако эта работа будет входить в часы ставки. Для мотивации планируют выплачивать педагогам надбавки.

Главный врач будет определять ответственных работников больницы. Они будут создавать необходимые условия для обучения. Директор школы будет выбирать, кто из сотрудников будет заниматься организацией учебного процесса.

Как будет проходить обучение

Создадут классы и классы-комплективы. Они будут вмещать от 5 до 12 учеников.

Также будет индивидуальная форма обучения, которую назвали "У постели" и дистанционная. С помощью современных телекоммуникационных технологий. Поможет детям учиться, если личное общение невозможно. Например, после трансплантации, когда у ребенка очень слабый иммунитет.

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"Школы при больницах нужны не столько для образовательного процесса, сколько для общения. Это гарантия, что дети вернутся в мир живых", - рассказывает телеведущая и куратор социальной инициативы "Право на образование" Наталья Мосейчук. - Это облегчает их адаптацию при возвращении в школу и дает шанс наверстать школьную программу".

Ответственная за обучение в больнице школа будет обеспечивать временное пользование учебниками или их электронными версиями, составлять расписание занятий, обеспечивать учителей, которые учат учеников, контролировать ведение журналов, выдачи справки об успеваемости. Последние будут выдавать после прохождения полного курса обучения. В справке укажут оценки и описание материала, которым овладел ученик.

"Справка об успешности нужна не только для оценок, но и для дальнейшей адаптации ребенка после выздоровления. Одним из главных вопросов сейчас остается подготовка учителей: преподавание детям с тяжелыми заболеваниями нуждается в психологической выдержке. Да и в классе могут учиться дети разного возраста", - говорит Гриневич.

Больница, где будет учиться ребенок будет сопровождать детей на занятия и координировать образовательные вопросы, предоставлять необходимые для обучения помещения. Также проводить ремонт, уборку, обеспечивать помещение мебелью. Не менее чем за три дня информировать школу о выбытии учащегося. Это нужно для подготовки справки об успеваемости.

Приходишь, а кроватка - пустая

По инициативе общественных активистов и волонтеров в Украине при больницах начали появляться школы, где могут учиться больные дети.

"Даже если ребенок только неделю в больнице, она все равно должна учиться", - рассказывает Елена Киркевич, учитель математики с 40-летним стажем. Она работает в "Школе Супергерои" при "Охматдете". Она рассказала о важности подготовки педагогов.

"В больницах учителя должны быть не те, которые приходят и уходят, а основные. Сложно, когда дети разного возраста. Поэтому объяснять, например, уравнение им надо так, чтобы было понятно маленьким и интересно самым взрослым", - говорит Киркевич.

Также общественные активисты говорят о психологическом аспекте работы в больницах. Рассказывают о случаях, когда преподаватели соглашались, а потом отказывались работать.

Кто-то говорил о страхе работы с ВИЧ-позитивными детьми, кто-то - о том, что не может работать в онкоотделениях: приходишь в палату, а кроватка - пустая.

В 2019 году сертифицируют первые 2 тыс. учителей начальных классов. Это новый метод для оценки педагогов. Он начнется в январе и будет состоять из нескольких этапов.

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